Český týždeň v NHL. Hertla a Pastrňáka vyhlásili za najlepších hráčov

Tomáš Hertl z Vegas bol vyhlásený za najlepšieho hokejistu uplynulého týždňa v NHL. Ďalší český útočník David Pastrňák z Bostonu obsadil v tradičnej ankete tretie miesto.
Medzi oboch členov olympijského výberu pre zimné hry v Taliansku sa zmestil brankár Detroitu John Gibson.
Hertl prispel k stopercentnej úspešnosti Golden Knights v hodnotenom období tromi gólmi a šiestimi asistenciami v štyroch zápasoch, lepšiu bilanciu nemal v lige žiadny hráč.
Tím Vegas po štyroch výhrach za sebou vedie Pacifickú divíziu s trojbodovým náskokom pred Edmontonom.
Hertl najprv zaznamenal asistenciu a víťazný gól v predĺžení zápasu vo Winnipegu (4:3) a v nedeľu vydarené obdobie zakončil päťbodovým výkonom (2+3) pri výhre 7:2 nad svojím bývalým tímom San Jose.
Naprázdno medzitým vyšiel proti St. Louis (4:2), proti Columbusu si pripísal dve prihrávky vrátane tej pri víťaznom góle Marka Stonea (5:3). Dvadsaťtriročný Hertl je s 18 gólmi najlepším strelcom tímu a s 39 bodmi je štvrtý v klubovej produktivite.
O tri roky mladší Pastrňák kanadské bodovanie Bostonu vedie s bilanciou 19 + 36 a v uplynulom týždni štatistiku rozšíril rovnako o deväť bodov.
Zásadne sa na tom podieľal jeho výkon v sobotňajšom dueli s Rangers, v ktorom sa zaskvel pri výhre 10:2 šiestimi asistenciami.
Pri porážke so Seattlom 4:7 dal dva góly, finálnu prihrávku si pripísal proti Calgary (4:1) a až v nedeľu vyšiel naprázdno pri porážke 0:1 od Pittsburghu.
Američan Gibson vychytal Detroitu v troch zápasoch iba výhry a inkasoval pri nich len štyri góly. Týždeň zavŕšil proti Montrealu 27. čistým kontom v kariére (4:0).