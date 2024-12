Brankár Slovana: K hokeju ma priviedli susedove deti, Slováci sú dobrí ľudia ako Fíni

Do slovenskej extraligy sa vrátil po troch rokoch. HENRI KIVIAHO vyrastal vo fínskej Lappeenrante. V roku 2012 ho draftovali Dallas Stars, ale do NHL nikdy nenazrel.

V roku 2012 vás draftoval tím NHL Dallas Stars. Vyskúšali ste si jednu sezónu v Amerike, ale chytali ste len nižšej súťaži ECHL a vrátili ste sa domov. Čo vám toto obdobie dalo do kariéry?

Aspoň som sa naučil po anglicky. Bol som veľmi mladý, keď som tam išiel. Teraz by som nešiel do Ameriky taký mladý, ale bola to dobrá skúsenosť. Teraz viem, čo treba na to, aby sa tam človek dostal.