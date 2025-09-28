Slovan opäť zdolal lídra. Varga sa presadil proti bývalým spoluhráčom: Každý gól ma teší

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava sa už po druhý raz za sebou tešili z víťazstva nad lídrom Tipsport ligy.
Najskôr v piatok uštedrili prvú prehru v ročníku Banskej Bystrici, tú na čele tabuľky vystriedala Žilina.
A práve žilinskí Vlci sa museli v nedeľu skloniť pred "belasými" na ich klzisku.
Slovan vstúpil do zápasu veľmi dobre, v prvej tretine mal navrch a dvoma gólmi Jendeka držal súpera na dištanc.
„Od začiatku sme si dali pozor na úvod po tých zápasoch, ktoré sme mali. Padli nám tam nejaké góly v prvej tretine a myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre takticky,“ povedal pre TASR útočník Róbert Varga.
Tridsaťročný krídelník má za sebou špecifický zápas, keďže si v uplynulých sezónach obliekal dres Žiliny. A svoj dobrý výkon potvrdil gólom na 3:0.
„Keď hráč nastupuje do zápasu, tak chce dať gól, to by som klamal, keď poviem, že nie som rád. Takže sa teším, že to tam padlo a pomohlo to k víťazstvu,“ poznamenal Varga.
Bývalým spoluhráčom sa svoj zásah "osladiť" nechystal, skôr sa zamyslel nad výkonmi, ktoré Slovan predvádza. Body stratili "belasí" len v prvom kole.
„Máme nejaký herný herný plán a ten sa nám podarilo dodržať. Sezóna je ešte dlhá, ale je to na dobrej ceste.“
O vstupe do zápasu hovoril aj tréner hostí Milan Bartovič, ten po treťom góle Vargu vystriedal brankárov.
„Nemali sme dobrý vstup do stretnutia, prvá tretina nebola podľa našej predstavy. A Slovan dobre bránil stredné pásmo. My sme sa cez neho nedostávali, strácali sme puky na modrých čiarach a začali sme byť trošku frustrovaní z toho.
Do druhej tretiny sme vstupovali s cieľom hlavne zlepšiť pohyb, dohrávať súboje, hrať to jednoduchšie, ale prišiel tretí gól. Reagovali sme výmenou brankárov, myslím si, že bol to taký impulz pre mužstvo, keďže sme začali byť aktívnejší.
Ale Slovan hneď na to strelil štvrtý gól. Slovan hral veľmi chytro a hral jednoducho, myslím si, že aj zaslúžene vyhral.“
VIDEO: Tréner Žiliny hodnotí zápas
Spokojný bol naopak asistent trénera Slovana Tomáš Surový, jeho zverenci zdolali druhého ťažkého súpera za sebou.
„Dobre sme začali zápas, v prvej tretine sme odskočili o dva góly a herne sme tam mali navrch. Potom, samozrejme, proti kvalitnému súperovi ako je Žilina nemáte navrch stále, oni začali hrať aktívny hokej a my sme tam nerobili veci, ktoré sme robili v prvej tretine, takže sme im tam dali šancu ukázať ten ich skvelý hokej, ktorý predvádzajú.
VIDEO: Tomáš Surový hodnotí zápas
Po dvoch tretinách to bolo 4:1, v tretej sme sa vrátili k svojej hre a v podstate tým piatym gólom sme definitívne odskočili a zápas upokojili. Sme veľmi radi, že sme zvíťazili proti takému kvalitnému súperovi.“
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS