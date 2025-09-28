Slovan opäť zdolal lídra. Varga sa presadil proti bývalým spoluhráčom: Každý gól ma teší

Zľava Daniel Gachulinec, brankár Connor James Lacouvée (obaja Žilina) a Samuel Solenský (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.
Fotogaléria (18)
Zľava Daniel Gachulinec, brankár Connor James Lacouvée (obaja Žilina) a Samuel Solenský (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
TASR|28. sep 2025 o 19:40
ShareTweet1

Bartovič ľutuje zlý vstup do stretnutia.

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava sa už po druhý raz za sebou tešili z víťazstva nad lídrom Tipsport ligy.

Najskôr v piatok uštedrili prvú prehru v ročníku Banskej Bystrici, tú na čele tabuľky vystriedala Žilina.

A práve žilinskí Vlci sa museli v nedeľu skloniť pred "belasými" na ich klzisku.

Slovan vstúpil do zápasu veľmi dobre, v prvej tretine mal navrch a dvoma gólmi Jendeka držal súpera na dištanc.

„Od začiatku sme si dali pozor na úvod po tých zápasoch, ktoré sme mali. Padli nám tam nejaké góly v prvej tretine a myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre takticky,“ povedal pre TASR útočník Róbert Varga.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina (Tipsport liga - 7. kolo)
Hokejisti Slovanu sa radujú počas zápasu 7. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina.
Fanúšikovia Slovanu počas zápasu 7. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina v Bratislave.
Fanúšikovia počas zápasu 7. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina.
Hráč Slovanu Turner Elson (v pozadí) a hráč Žiliny Scott Austin Kosmachuk v zápase 7. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina.
18 fotografií
Hokejisti Slovanu Tomáš Královič (v modrom 82) a Eduard Šimun (vpravo) počas zápasu 7. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina.Zľava Matúš Holenda (Žilina) a Ján Petriska (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Tomáš Královič, brankár Patrik Andrisik (obaja Slovan) a Jozef Baláž (Žilina) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Robert Varga (Slovan) a Peter Galamboš (Žilina) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava brankár Connor James Lacouvée (Žilina) a Jonáš Peterek (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Hráči HC Slovan Bratislava a Vlci Žilina počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Jakub Dubravík (Žilina), Tomáš Královič a brankár Patrik Andrisik (obaja Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Uprostred tréner Vlci Žilina Milan Bartovič počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper spolu s hráčmi počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Matúš Holenda (Žilina) a Robert Varga (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Patrik Maier (Slovan) a Scott Austin Kosmachuk (Žilina) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Daniel Gachulinec, brankár Connor James Lacouvée (obaja Žilina) a Samuel Solenský (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Marek Korenčík (Žilina) a Jonáš Peterek (Slovan) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.Zľava Ryan Dmowski (Slovan), brnakár Connor James LAcouvée, Daniel Gachulinec a Jozef Baláž (Žilina) počas zápasu 7. kola hokejovej Tipsport ligy.

Tridsaťročný krídelník má za sebou špecifický zápas, keďže si v uplynulých sezónach obliekal dres Žiliny. A svoj dobrý výkon potvrdil gólom na 3:0.

„Keď hráč nastupuje do zápasu, tak chce dať gól, to by som klamal, keď poviem, že nie som rád. Takže sa teším, že to tam padlo a pomohlo to k víťazstvu,“ poznamenal Varga.

Bývalým spoluhráčom sa svoj zásah "osladiť" nechystal, skôr sa zamyslel nad výkonmi, ktoré Slovan predvádza. Body stratili "belasí" len v prvom kole.

„Máme nejaký herný herný plán a ten sa nám podarilo dodržať. Sezóna je ešte dlhá, ale je to na dobrej ceste.“

O vstupe do zápasu hovoril aj tréner hostí Milan Bartovič, ten po treťom góle Vargu vystriedal brankárov.

„Nemali sme dobrý vstup do stretnutia, prvá tretina nebola podľa našej predstavy. A Slovan dobre bránil stredné pásmo. My sme sa cez neho nedostávali, strácali sme puky na modrých čiarach a začali sme byť trošku frustrovaní z toho.

Do druhej tretiny sme vstupovali s cieľom hlavne zlepšiť pohyb, dohrávať súboje, hrať to jednoduchšie, ale prišiel tretí gól. Reagovali sme výmenou brankárov, myslím si, že bol to taký impulz pre mužstvo, keďže sme začali byť aktívnejší.

Ale Slovan hneď na to strelil štvrtý gól. Slovan hral veľmi chytro a hral jednoducho, myslím si, že aj zaslúžene vyhral.“

VIDEO: Tréner Žiliny hodnotí zápas

Spokojný bol naopak asistent trénera Slovana Tomáš Surový, jeho zverenci zdolali druhého ťažkého súpera za sebou.

„Dobre sme začali zápas, v prvej tretine sme odskočili o dva góly a herne sme tam mali navrch. Potom, samozrejme, proti kvalitnému súperovi ako je Žilina nemáte navrch stále, oni začali hrať aktívny hokej a my sme tam nerobili veci, ktoré sme robili v prvej tretine, takže sme im tam dali šancu ukázať ten ich skvelý hokej, ktorý predvádzajú.

VIDEO: Tomáš Surový hodnotí zápas

Po dvoch tretinách to bolo 4:1, v tretej sme sa vrátili k svojej hre a v podstate tým piatym gólom sme definitívne odskočili a zápas upokojili. Sme veľmi radi, že sme zvíťazili proti takému kvalitnému súperovi.“

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hokejisti Liptovského Mikuláša sa tešia počas zápasu Tipsport ligy.
Hokejisti Liptovského Mikuláša sa tešia počas zápasu Tipsport ligy.
Liptáci šokovali Banskú Bystricu. Napínavý zápas priniesol sedem gólov
dnes 20:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Slovan opäť zdolal lídra. Varga sa presadil proti bývalým spoluhráčom: Každý gól ma teší