Unikátna pomôcka pomôže Košiciam pri otrasoch mozgu. Podľa lekára má veľký význam

HC Košice je prvý klub na Slovensku, ktorý má k dispozícii unikátnu pomôcku na liečbu otrasov mozgu.
Špeciálna čiapka PolarCap pomôže rekonvalescencii a urýchli návrat hráčov, ktorí utrpia otras mozgu. „Klinické štúdie vo Švédsku ukázali, že hráči liečení týmto systémom sa po otrase mozgu vrátili rýchlejšie na ľad a skrátili sa ich dlhodobé absencie.
Počet absencií nad tri týždne sa znížil o 80 percent,“ prezradil športový lekár Michal Fečík, ktorý úzko spolupracuje s HC Košice.
PolarCap je čiapka, v ktorej cirkuluje chladná tekutina po hlave a krku, čím sa rýchlo zníži teplota mozgu. Zariadenie je prenosné, Košičania ho majú zatiaľ v prenájme, keďže výrobca neponúka možnosť kúpy. „Táto pomôcka slúži na selektívne ochladzovanie hlavy bezprostredne po otrasení mozgu.
Ide o prenosný chladiaci systém, ktorý je určený na bezprostredné použitie na ochladenie krku a hlavy hráča. Používa sa iba vtedy, keď je hráč v stabilizovanom stave a nevyžaduje okamžitý prenos do nemocnice.
Po otrase mozgu vznikajú metabolity a chladenie hlavy znižuje ich vznik. Prístroj zníži zvýšenú teplotu mozgu a spomalí metabolické procesy, ktoré sú spojené s otrasom mozgu.
Zároveň tým urýchli stabilizáciu zdravotného stavu hráča a vďaka tomu sa skráti jeho liečba,“ prezradil Fečík.
Inovatívna zdravotnícka pomôcka sa používa 30 až 45 minút, počas ktorých chladí teplotou 8 alebo 10 stupňov.
VIDEO: Prezentácia unikátnej medicínskej pomôcky PolarCap
Podľa lekára má veľký význam aj u opakovaných otrasoch mozgu. Kluby vo Švédsku už túto pomôcku využívajú, nasledovali ich aj ďalšie hokejové ligy.
Košický klub je na Slovensku prvý, ktorý po nej siahol. „Hneď som súhlasil, aby sme si ju zaobstarali. Získali sme ju na dva roky.
V tomto športe sa stávajú úrazy hlavy, ktoré sú mimoriadne nepríjemné. Keď ich vie táto pomôcka potlačiť, tak je to prospešné.
Ďakujem našim lekárom, že s tým prišli. Kiežby sme to nemuseli nikdy použiť,“ konštatoval prezident HC Košice Juraj Mondík.
Nedávnu skúsenosť s otrasom mozgu má košický útočník Simon Jellúš. V čase, keď ho utrpel, ešte košický klub nemal k dispozícii pomôcku na urýchlenie liečby.
Bol to pre neho už druhý otras mozgu, prvý utrpel počas štvorročného pôsobenia v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. V slovenskej extralige sa zranil po zrážke s Martinom Bodákom z HK Poprad.
Do zápasového kolotoča sa vrátil po troch týždňoch. „Ja som mal taký stredný otras. Cítil som točenie hlavy aj väčšiu únavu.
Po niekoľkých dňoch to prešlo. Nebolo to také zlé, no viem, že každému to trvá iný čas.
Treba si dávať pozor na to, ako rýchlo sa človek vráti na ľad, pretože pri urýchlenom návrate môžu nastať väčšie problémy,“ vyjadril sa Jellúš.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS