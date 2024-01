Ani dvojstý gól Chovana neprerušil košický zlý sen, Spišiaci to zvládli aj s juniormi

Naopak hostia v polovici druhej tretiny využili jednu z viacerých chýb košickej defenzívy na vedúci gól a domácich definitívne zlomili v záverečnej power-play gólom do prázdnej bránky.

V zápase so Spišskou Novou Vsou Košičania prehrávali už po 24 sekundách, v oslabení dokázali vyrovnať a hoci viackrát v zápase svojho súpera poriadne zatlačili, nedokázali ho zlomiť.

Druhý košický gól z hokejky Michala Chovana desať sekúnd pred koncom zápasom bol už len slabým výkrikom do tmy.

Málo gólov, veľa prihrávok

„Je to veľká škoda. Mali sme tam výpadok možno nejakých osem či desať minút, ale inak sme hrali to čo sme chceli. Hrali sme v ich pásme, strieľali, tlačili sa do bránky.

Chcelo to viac gólov. Sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť zahrať zlých desať minút,“ pustil sa do hodnotenia ďalšieho košického zakopnutia kapitán Michal Chovan.

Najväčším problémom podľa neho je to, že Košičanom akoby zvlhol pušný prach.

„Dávame veľmi málo gólov a tak nemôžeme vyhrávať ani doma ani vonku. Pracujeme na tom na tréningoch každý deň, nahadzujeme na bránku, ideme do súbojov pred ňou.

Aj dnes sme fyzicky hrali dobre, dohrávali súboje, nemôžem nikomu nič vyčítať až na tých desať minút, keď nás zatlačili. Dali sme do toho všetko, ale nepadá nám to tam. Nemôžeme skladať zbrane a nejak veľmi o tom rozmýšľať.

Potrebujeme sa chytiť nejakým dobrým víťazstvom a ja verím, že sa to nakopne,“ zdôraznil Chovan, ktorý si ani neuvedomil, že jeho gól mal poradové číslo 200 v slovenskej extralige: „Teraz je to asi tá najnepodstatnejšia vec. Snažím sa čo najlepšie odviesť svoju robotu pre tento tím a nechať na ľade srdce. Tých dvesto gólov zodpovedá aj môjmu veku. Musím poďakovať všetkým, s ktorými som hral a pomohli mi k tomu.“