ONLINE: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (32. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 32. kola Tipos extraligy medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou.



HC Košice



Oceliari utrpeli nečakanú prehru s Humenným 4:6 pri rozlúčke s rokom 2023. Pritom mužstvo dva dni predtým uťalo osemzápasovú sériu prehier a zdalo sa, že sa opäť nadýchne k tvorbe víťaznej šnúry. Košice budú chcieť pri vstupe do Nového roka odčiniť zakopnutie z Vianoc na ľade Spišiakov, kde najprv vyhrávali 2:1, ale prehrali 3:4 po nájazdoch, v ktorých žiaril Martin Bakoš.



HK Spišská Nová Ves



Spišiaci si počas 48 hodín druhý raz poradili s Michalovcami. Všetci boli zvedaví na to, či boxerské súboje zo štvrtka 28. decembra sa prenesú na Zemplín, alebo dôjde k upokojeniu situácie. V Michalovciach sa však súperi venovali hokeju. Rysy otočili skóre z 1:2 na 4:3 ešte v druhej tretine a tento výsledok si postrážili do finálneho hvizdu. S náskokom siedmich bodov vedú extraligu pred Popradom.