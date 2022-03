Košice proti Michalovciam s mečbalom. Príchod Cemana ich nakopol

KOŠICE. Košickí hokejisti spravili významný krok k postupu do ligového semifinále. V treťom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy zdolali Michalovce 2:1 po predĺžení a pred zápasom číslo štyri vedú 3:0.

Ani v treťom stretnutí sa však nezlepšili a z 38 striel vyťažili len jeden gól. V 46. minúte sa oň postaral Pavol Regenda, ktorý zakončil akciu Dávida Buca. Michalovčania chceli v treťom zápase znížiť stav série na 1:2, gól košického útočníka Briana Ihnačáka v predĺžení však znamenal vedenie "oceliarov" 3:0.

"Dnes to bol skvelý hokej z oboch strán. Od začiatku sme sa vložili do zápasu, ale brankára domácich Košarišťana sme prekonali iba raz z 38 striel. To je málo. To zakončenie musíme zlepšiť. V predĺžení sme spravili jednu chybu a tá rozhodla," konštatoval Valtonen.