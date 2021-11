Vyšvihli sa z dna, majú najlepšiu formu. Bokroš: Stále robíme veľa chýb

PREŠOV. „Veslujeme a stále sme na mieste,“ vravel v polovici októbra po prehre so Slovanom Bratislava tréner prešovských hokejistov Ernest Bokroš. Jeho mužstvo bolo v extralige posledné, na konte malo len šesť bodov.

„Boli sme efektívni. Dali sme góly, ktoré sme potrebovali, a našli si cestičku k víťazstvu. Momentálne nám to tam padá,“ spokojne konštatoval prešovský kapitán Marek Zagrapan.

V zápase proti Novým Zámkom zaznamenali Prešovčania prvý šesťgólový zápis v prebiehajúcej sezóne. Doposiaľ bolo ich streleckým maximom päť gólov v jednom zápase. Vyhrali všetky tri tretiny, dokonca so zhodným skóre - 2:1.

„Nedá sa povedať, že by sme v porovnaní so súpermi boli výrazne lepší, ale tvrdá práca a chcenie nám prináša úspech. Verím, že nepoľavíme a naopak, budeme pracovať ešte tvrdšie,“ vyhlásil Zagrapan.

Prešovský kapitán Marek Zagrapan sa raduje z gólu do siete Nových Zámkov. (Autor: Peter Jesenský)

„V úvode nás súper prevýšil. Potom sme sa zdvihli, boli lepším tímom, ale niekoľko chýb nás pripravilo o možnosť pomýšľať na víťazstvo. Bol to výborný zápas, oceňujem snahu oboch tímov,“ hodnotil tréner Nových Zámkov Gergely Majoross.

Prvý vzájomný zápas vyhrali Novozámčania doma drvivo 8:1. O góly nebola núdza ani tentoraz, ale výsledok bol diametrálne odlišný.

„Niekedy vám to padne aj z bufetu. Nám vtedy zápas vyšiel, Prešovu nie. Dnes to bolo iné. Myslím si, že súper nemal až tak navrch ako predtým my, ale rozhodli góly,“ vravel novozámocký kapitán Andrej Hatala.

„V priebehu zápasu sme sa chytili, ale stále sme len doťahovali. To sa potom hrá ťažko,“ povzdychol si Hatala.