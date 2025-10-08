Konflikt manažéra Slovana a hráča Žiliny riešil aj zväz. Disciplinárna komisia rozhodla

BRATISLAVA. V závere zápasu 7. kola Tipsport ligy medzi klubmi Slovan Bratislava a Vlci Žilina hraného 28. septembra s výsledkom 5:1nastala hromadná potýčka, ktorej súčasťou boli viacerí hokejisti.
Dokopy bolo vylúčených až osem hráčov a niektorí z nich zamierili rovno do šatne. Medzi nimi bol aj útočník Žiliny Brendan Ranford, ktorý sa pri schádzaní z ľadovej plochy dostal do slovnej výmeny s generálnym manažérom Slovana Lukášom Havlíčkom.
Konflikt trval približne minútu a medzi aktérov sa musel postaviť aj člen SBS. Video zo situácie zachytil portál šport.sk a po zápase kolovalo na sociálnych sieťach.
Klub Vlci Žilina ešte večer po stretnutí reagovalo na potýčku prostredníctvom vyjadrenia na Facebooku:
„Vzhľadom na viacero otázok zo strany novinárov považujeme za dôležité zastať sa svojich hráčov a tímu. S predstaviteľmi HC Slovan Bratislava máme nadštandardné vzťahy. Nie je ale správne, aby generálny manažér slovne útočil na hráčov schádzajúcich z ľadovej plochy.
Ako klub sa vždy snažíme reprezentovať slovenský hokej na vysokej úrovni, a preto veríme, že podobné incidenty nemajú v športe miesto. Týmto považujeme celý incident za uzavretý."
VIDEO: Potýčka medzi Ranfordom a Havlíčkom
O niekoľko hodín vydal stanovisko aj klub HC Slovan Bratislava, na štadióne ktorého sa incident uskutočnil.
„Mrzí nás situácia, ktorá nastala a zároveň, že tento incident zatienil vynikajúci výkon nášho mužstva a vysokú výhru nad lídrom ligy. Zdôrazňujeme však, že generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček nebol iniciátorom tejto výmeny názorov a ani nikoho slovne ani žiadnym iným spôsobom neurazil.
HC Slovan Bratislava dlhodobo ctí profesionálnu komunikáciu a chce sa venovať len športovým výkonom nášho tímu a zážitku divákov. Zdržiavame sa akýchkoľvek reakcií na adresu iných klubov, ich hráčov a zástupcov, a to platí aj pri tomto incidente. Ďalej sa k nemu už preto nebudeme vyjadrovať," infomoval klub na webovej stránke.
Konfliktom sa zaoberala aj Disciplinárna komisia SZĽH, ktorá v utorok uverejnila rozhodnutie z vyšetrovania.
Senát pre profesionálny hokej dospel k záveru, že na základe dostupných dôkazov nemožno preukázať, že sa Lukáš Havlíček a Brendan Ranford dopustili disciplinárnych previnení.
„Senát pre profesionálny hokej takto rozhodol po tom, ako si vyžiadal dostupné kamerové záznamy incidentu, predvolal a vypočul Lukáša Havlíčka a Brendana Ranforda a zároveň prizval a vypočul Brendena Thomasa Kevina Millera a Mareka Bednárika (bezpečnostný manažér HC SLOVAN Bratislava, a. s.).
Na základe vykonaných dôkazov Senát pre profesionálny hokej nemohol dospieť k jednoznačnému záveru, že zo strany disciplinárne obvineného došlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia, a preto uplatnil zásadu in dubio pro reo.
K tomuto záveru viedli Senát pre profesionálny hokej najmä rozporné výpovede predvolaných a prizvaných osôb, ako aj skutočnosť, že predmetné kamerové záznamy zachytávali výlučne obraz, pričom chýbal akýkoľvek audiozáznam incidentu," napísala v odôvodnení disciplinárna komisia," uviedla trojčlenná komisia v oficiálnom vyhlásení.
Konanie sa tak zastavilo bez udelenia trestov pre obe strany.