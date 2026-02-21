Po vážnych obvineniach prišiel historický zápas. Možná jednotka draftu zaznamenala 8 bodov

Gavin McKenna.
Gavin McKenna. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|21. feb 2026 o 09:21
ShareTweet0

V skutočnosti rekord súťaže prekonal už po dvoch tretinách.

Gavin McKenna zaznamenal v noci historický zápas. Penn State zdolal v americkej NCAA Ohio State vysoko 11:4.

Hviezda Penn State University predviedla v piatok naplno svoj talent, keď zaznamenala jeden gól a sedem asistencií a prekonala doterajší univerzitný rekord v počte bodov v jednom zápase. Doteraz bol rekordným zápisom 5-bodový zápas.

V skutočnosti rekord prekonal už po dvoch tretinách, keď si pripísal šesť bodov, zatiaľ čo Penn State vyrovnal rekord 11 gólov strelených v jednom zápase.

McKenna, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na výber z prvého miesta v nadchádzajúcom drafte NHL, začína naplno ukazovať svoj talent na univerzitnej úrovni po pomalšom štarte kariéry.

Po siedmich bodoch v nočnom zápase má teraz McKenna na konte 41 bodov (12 gólov, 29 asistencií) v 27 zápasoch a od stredosezónnej prestávky zaznamenal osem gólov a 15 asistencií v 11 stretnutiach.

V lete mal byť jednotka draftu, teraz môže skončiť vo väzení. Mužovi zlomil čeľusť
Súvisiaci článok
V lete mal byť jednotka draftu, teraz môže skončiť vo väzení. Mužovi zlomil čeľusť

McKenna čelil začiatkom februára obvineniu za závažný trestný čin ublíženia na zdraví a ďalším obvineniam.

Po potýčke v bare údajne udrel muža do tváre, čím mu spôsobil rôzne zranenia vrátane zlomenej čelusti. Muž po následkoch zranenia potreboval nápravnú operáciu.

K stretu údajne došlo 31. januára a McKenna mal zranenia spôsobiť 21-ročnému mužovi. Niektoré zdroje uvádzajú, že jeho agresiu vyvolal slovný útok muža na matku McKennu, ktorá tam bola tiež prítomná.

Ďalšie súťaže

Gavin McKenna.
Gavin McKenna.
Po vážnych obvineniach prišiel historický zápas. Možná jednotka draftu zaznamenala 8 bodov
dnes 09:21
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Po vážnych obvineniach prišiel historický zápas. Možná jednotka draftu zaznamenala 8 bodov