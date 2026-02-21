Po vážnych obvineniach prišiel historický zápas. Možná jednotka draftu zaznamenala 8 bodov

Gavin McKenna zaznamenal v noci historický zápas. Penn State zdolal v americkej NCAA Ohio State vysoko 11:4.
Hviezda Penn State University predviedla v piatok naplno svoj talent, keď zaznamenala jeden gól a sedem asistencií a prekonala doterajší univerzitný rekord v počte bodov v jednom zápase. Doteraz bol rekordným zápisom 5-bodový zápas.
V skutočnosti rekord prekonal už po dvoch tretinách, keď si pripísal šesť bodov, zatiaľ čo Penn State vyrovnal rekord 11 gólov strelených v jednom zápase.
McKenna, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na výber z prvého miesta v nadchádzajúcom drafte NHL, začína naplno ukazovať svoj talent na univerzitnej úrovni po pomalšom štarte kariéry.
Po siedmich bodoch v nočnom zápase má teraz McKenna na konte 41 bodov (12 gólov, 29 asistencií) v 27 zápasoch a od stredosezónnej prestávky zaznamenal osem gólov a 15 asistencií v 11 stretnutiach.
McKenna čelil začiatkom februára obvineniu za závažný trestný čin ublíženia na zdraví a ďalším obvineniam.
Po potýčke v bare údajne udrel muža do tváre, čím mu spôsobil rôzne zranenia vrátane zlomenej čelusti. Muž po následkoch zranenia potreboval nápravnú operáciu.
K stretu údajne došlo 31. januára a McKenna mal zranenia spôsobiť 21-ročnému mužovi. Niektoré zdroje uvádzajú, že jeho agresiu vyvolal slovný útok muža na matku McKennu, ktorá tam bola tiež prítomná.