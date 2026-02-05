V lete mal byť jednotka draftu, teraz môže skončiť vo väzení. Mužovi zlomil čeľusť

Hokejový útočník Gavin McKenna čelí obvineniu za závažný trestný čin ublíženia na zdraví a ďalším obvineniam.
Po potýčke v bare údajne udrel muža do tváre, čím mu spôsobil rôzne zranenia vrátane zlomenej čelusti. Muž po následkoch zranenia potreboval nápravnú operáciu.
McKenna môže skončiť na istý čas aj vo väzení. V Pensylvánii mu za daný trestný čin hrozí maximálny trest odňatia slobody na 20 rokov a/alebo pokuta 25-tisíc amerických dolárov.
K stretu údajne došlo 31. januára a McKenna mal zranenia spôsobiť 21-ročnému mužovi. Niektoré zdroje uvádzajú, že jeho agresiu vyvolal slovný útok muža na matku McKennu, ktorá tam bola tiež prítomná.
McKenna je momentálne na slobode, vypočúvanie má nastať 11. februára.
18-ročný McKenna je považovaný za jednu z hlavných hviezd vstupného draftu NHL 2026. Dlhé obdobie bol očakávanou jednotkou a vo väčšine predbežných rebríčkov sa nachádza na jednej z prvých troch pozícií.
V súčasnej sezóne hrá za univerzitu Penn State, kde má po 24 zápasoch 32 bodov (11+21).