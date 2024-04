So súčasným formátom panuje spokojnosť. NHL neplánuje rozšíriť play-off

NEW YORK. Už takmer štyri desaťročia bojuje o Stanleyho pohár v zámorskej hokejovej NHL šestnásť tímov, z ktorých každý potrebuje na celkový triumf vyhrať 16 zápasov počas štyroch kôl play-off.

A to sa v profilige, zdá sa, tak skoro ani nezmení. NHL zostáva jedinou zo štyroch hlavných severoamerických profesionálnych športových súťaží, ktorá v ostatných rokoch nerozšírila svoju vyraďovaciu časť.

Predstavitelia NHL sú spokojní s doterajším formátom, čo potvrdil aj komisár súťaže Gary Bettman.

"Neuvažujeme o rozšírení play-off. Nemáme o to záujem. To, čo máme, funguje dobre. Keď sa pozriete na to, ako prebieha naše play-off, série so šiestimi či siedmimi zápasmi, ich konkurencieschopnosť, iné play-off sa tomu nevyrovnajú,“ skonštatoval Bettman pred začiatkom tohtosezónnej vyraďovacej časti profiligy, ktorá sa začne v sobotu.