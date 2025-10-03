V rebríčku najbohatších aj športovci. Aký majetok majú Hossa či Chára? Darilo sa aj Kmotríkovi

BRATISLAVA. Aj keď najbohatší Slováci pochádzajú hlavne z prostredia veľkého biznisu či finančných skupín, najnovší rebríček Forbes ukazuje, že na zozname ani tento rok nechýba športová stopa.
Medzi rekordných 60 mien sa dostali aj štyria bývalí športovci - Marián Hossa, Zdeno Chára, Marián Gáborík a Marek Hamšík, ale aj podnikatelia, ktorí svoje peniaze investujú do športových klubov a značiek.
Táto skupina tvorí v rebríčku až 15 percent a spolu vlastní majetok v hodnote niečo vyše dvoch miliárd eur.
Hoci šport na Slovensku neprináša také zisky ako iné odvetvia, investície do neho nechýbajú a záujem oň zostáva výrazný.
Celkové imanie elity sa vyšplhalo na takmer 24 miliárd eur a medziročne narástlo o ďalších 1,37 miliardy. A to aj v čase neistoty, ktorá aktuálne panuje na medzinárodnom trhu.
Zo športovcov je najvyššie Hossa
Marián Hossa si počas vyše dvadsiatich rokoch v NHL zarobil desiatky miliónov v čistom, no jeho príbeh sa úspešnou kariérou v zámorí neskončil. Práve naopak.
Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára zarobené peniaze nevkladá len do akcií či nehnuteľností, ale aj do podnikania doma na Slovensku.
Jeho firma Hossa Family, výrobca a distribútor mrazených potravín, vlani dosiahla tržby 75 miliónov eur. Napriek takmer miliónovej strate, spôsobenej najmä investíciami do logistiky, má podľa nového vedenia už tento rok prísť pozitívny obrat.
Menší projekt firma HC Produkt síce skončil v konkurze, no Hossa Family sa postupne vyšvihla medzi veľkých hráčov slovenského potravinárstva a podľa Forbes v roku 2024 zamestnávala približne 230 ľudí.
Firma, ktorú Hossa roky držal nad vodou vlastnými peniazmi, musela prejsť rekapitalizáciou a rebrandingom, sa po pandémii chytila rastúceho trhu a dnes skutočne prosperuje.
Okrem firmy Hossa Family investuje bývalý útočník a člen Hokejovej siene slávy v Toronte aj do projektu HOSS Sport Center - športového komplexu v Trenčíne, ktorého súčasťou je aj golfové ihrisko.
Forbes odhaduje Hossov majetok na 120 miliónov eur a v rebríčku najbohatších Slovákov mu patrí 40. miesto. Medziročne si polepšil o 10 miliónov eur.
Polepšil si aj Chára
O dve pozície nižšie sa nachádza bývalý hokejový obranca Zdeno Chára. Napriek tomu, že po kariére sa nevybral cestou podnikateľa, jeho majetok má hodnotu približne 110 miliónov eur.
Podobne ako Hossa, aj Chára si počas viac ako 20-ročného pôsobenia v NHL zarobil desiatky miliónov, ktoré sa snaží aj tri roky po skončení s profi hokejom zhodnocovať.
Ako uvádza Forbes, tak ako v prípade všetkých športových hviezd v rebríčku, vychádza odhad hodnoty jeho majetku z celkového čistého zárobku akumulovaného počas kariéry (v prípade hokejistov v NHL je zhruba na úrovni polovice z hrubého platu), priebežne zhodnocovaného v duchu konzervatívneho investovania.
„Ako prakticky každý v zámorí mám prostriedky aj v akciách a dlhopisoch. Je to taký mix, rozdelené portfólio, sčasti na Slovensku a sčasti v Amerike,“ povedal o zhodnocovaní majetku v titulkovom rozhovore Forbesu z októbra 2018.
V investovaní mu pomáha aj fakt, že ešte počas pôsobenia v klube Ottawa Senators vyštudoval kurz finančného plánovania na Algonquin College.
Neskôr absolvoval aj letné štúdium na slávnej obchodnej škole v Harvarde, kde bol súčasťou študijného programu podnikania v oblasti športu, médií a zábavy.
Bývalý dlhoročný kapitán Bostonu je aj akcionárom v spoločnosti Specter Sports, ktorá vyrába špeciálne pásky na hokejky. Podľa portálu Index sa firma vlani prvýkrát dostala do zisku.
Tri roky po konci aktívnej kariéry sa z Cháru stal vytrvalostný športovec. Za sebou má niekoľko maratónov, pretekov série Ironman a jeho cieľom je kvalifikovať sa na svetový šampionát v triatlone, ktorý sa každoročne koná na Havaji.
Nedávno sa po rokoch vrátil do klubu Boston Bruins, kde bude pôsobiť ako poradca a mentor pre hokejové operácie.
Chára je tiež novým členom Siene slávy slovenského aj medzinárodného hokeja a v novembri ho uvedú aj do Hokejovej siene slávy v Toronte.
Gáborík a Hamšík bez zmeny
Tretím športovým členom rebríčka je bývalý hokejista Marián Gáborík. Po skončení bohatej kariéry v NHL, kde v roku 2014 oslavoval zisk Stanleyho pohára v tíme Los Angeles Kings, si vybral úplne iné zameranie.
Prítomnosť v médiách a „zbierka“ nehnuteľností - tak označil Forbes Gáboríkov život po kariére.
S bývalým obrancom Borisom Valábikom založili úspešný podcast Boris a Brambor, v minulosti bol súčasťou MS v hokeji ako televízny expert a spolu s manželkou sa objavili aj v seriáli TV JOJ Nemocnica. Okrem toho vystupovali aj v súťaži Let's Dance.
Gáboríkov majetok tvoria peniaze prevažne zarobené v zámorí. Posledný kontrakt mu vypršal v roku 2021, tri roky po tom, ako odohral v profilige záverečný zápas. Po skončení zmluvy ukončil v novembri 2021 aj aktívnu kariéru.
„Okrem toho vlastní zbierku luxusných nehnuteľností v zámorí (New York, Manhattan Beach), na Slovensku (Donovaly) či v Chorvátsku (Rogoznica)," uvádza Forbes. Portfólio nehnuteľností pri „slovenskom mori" údajne rozširoval.
Gáborík svoje prvé zarobené milióny z NHL ešte v roku 2005 investoval aj do výstavby hokejovej haly - MG Rink - v Trenčíne, ktorá funguje už 20 rokov a zamestnáva v nej okrem rodiny aj dve desiatky zamestnancov.
Ako pre Sportnet uviedol Pavol Gáborík, otec hokejistu, v niektorých momentoch musel Marián vytiahnuť peniaze zo svojho vrecka a projekt opätovne zadotovať, v končenom dôsledku sa dá povedať, že multifunkčná hala je v pluse.
Gáboríkovi v aktuálnom rebríčku patrí 51. miesto a Forbes jeho majetok odhaduje na 90 miliónov eur.
Vlastníctvo v rovnakej hodnote má aj bývalý futbalista Marek Hamšík. Základom majetku slovenskej legendy sú zárobky z čias aktívnej kariéry.
Po dvanástich rokoch v Neapole ich doplnil lukratívny kontrakt s čínskym tímom Dalian Yi-fang, uzavretý krátko pred pandémiou. K zhruba 40 miliónom eur v čistom, ktoré zarobil v Taliansku, pribudlo v Číne ďalších približne 25 miliónov.
Hamšík sa do sveta podnikania pustil ešte počas aktívnej kariéry a prvé kroky spravil spolu s otcom v rodnej Banskej Bystrici.
Odvtedy má za sebou viacero veľkých realitných projektov – od prenájmu budov v centre mesta, cez kúpu 43 hektárov pozemkov v projekte Nové Slnečné stráne s Michalom Handzušom, až po rekonštrukciu renesančného kaštieľa vo Vlkanovej či rozvoj priemyselného parku v Radvani.
S futbalovou akadémiou, ktorú dlhé roky podporoval a v ktorej počas uplynulého obdobia čelil viacerým kauzám spojeným s meškajúcimi výplatami, sa tento rok rozlúčil. Potom sa stal spoločníkom druholigového klubu Dukly Banská Bystrica.
Hamšík podniká aj mimo športu – jeho veľkoobchod s vínom Hamsik corporation dosiahol v roku 2023 tržby vyše 1,8 milióna eur a k hranici dvoch miliónov sa priblížila aj spoločnosť Hamar 17.
Tá prevádzkuje zábavné centrum Bounce Park, pri ktorom sa však futbalista v minulosti dostal do sporu s bývalými partnermi.
Darí sa aj Kmotríkovcom
Oveľa väčšiu časť v rebríčku tvoria podnikatelia, ktorí sa dlhé roky spájajú so športom prostredníctvom vlastnenia rozličných klubov.
Najbohatším z nich je Milan Fiľo, ktorý sa v rebríčku Forbes nachádza na 10. mieste so súhrnným majetkom v celkovej hodnote 680 miliónov eur.
Rodák z horehronskej obce Heľpa je spoluvlastníkom futbalového klubu MFK Ružomberok. V meste sa nachádza aj jeho najziskovejší podnik - celulózka Mondi SCP, ktorá vlaňajšok uzatvorila s vyše 103-miliónovým ziskom.
Firma je posledným väčším producentom papiera na Slovensku a zároveň najväčším domácim spracovateľom dreva.
Fiľo okrem toho vlastní aj mäsiarsky holding Tauris Group a viacero papierenských závodov v Slovinsku, Srbsku či Bosne a Hercegovine.
Najlepšiu dvadsiatku najbohatších Slovákov uzatvára Oszkár Világi, ktorý je známy vlastníctvom futbalových klubov DAC Dunajská Streda a ETO Győr. Jeho aktivity na športovom poli má ale pod palcom syn Bálint.
Világi sa okrem vlastnenia menších podnikov (mliekarne Euromilk či mäsokombinát Istermeat) angažuje najmä v ropnom a plynárenskom gigante MOL Group, pod ktorý patrí aj rafinéria Slovnaft.
Azda najznámejším podnikateľom zviazaným s futbalom na Slovensku je Ivan Kmotrík starší, majiteľ ŠK Slovan Bratislava.
Forbes odhaduje výšku jeho majetku na 320 miliónov eur, za čo mu v rebríčku patrí 22. miesto.
Kmotríkove imanie tvorí najmä skupina Grafobal Group, ktorá podniká najmä vo výrobe obalov, tlačiarenstve, realitnom developmente či distribúcii tlače a tabakového sortimentu.
Ziskovým po dekáde sa stal aj futbalový Slovan, a to najmä vďaka postupu do Ligy majstrov. Slovenský majster za rok 2024 vyúčtoval rekordné výnosy v hodnote 40 miliónov eur, zisk činil viac než 7 miliónov eur.
„Liga majstrov nám dala finančnú injekciu, ktorá nám pomohla, aby sme klub stabilizovali a nastavili do ďalšieho obdobia, čo sa nám podarilo. Urobili sme aj prestupy a vyrovnali nejaké podlžnosti z predošlých období. Samozrejme, už z toho nič nezostalo, už tu máme ďalší ročník,“ uviedol nedávno Ivan Kmotrík mladší, ktorý je generálnym riaditeľom klubu.
S futbalom je spojený aj Jozef Antošík, ktorý dlhé roky vlastní klub MŠK Žilina. Forbes odhadol jeho majetok na 110 miliónov, v najnovšej edícii rebríčku obsadil 41. miesto.
Gro jeho podnikania tvorí Ryba Žilina (aktuálne Radoma), výrobca už kultovej tresky s majonézou a značka Preto, kde spolu s rodinou združujú ostatné podnikateľské aktivity.
Antošíkovou najväčšou vášňou je však futbal, hoci pohľad na účtovníctvo MŠK ukazuje, že klub v posledných rokoch hromadí stratu, ktorá má hodnotu zhruba 14 miliónov eur.
Majiteľ hokejového Slovana si pohoršil
Do rebríčka najbohatších Slovákov sa s majetkom v hodnote 180 miliónov eur dostal aj Peter Korbačka. Patrí mu v ňom 30. miesto a medziročne si pohoršil o 20 miliónov.
Korbačka je bývalý partner J&T a svoje portfólio rozširuje najmä v realitách. Je predsedom predstavenstva a jedným z akcionárov v spoločnosti JTRE, ktorá od minulého roka vlastní hokejový Slovan Bratislava. Klub z hlavného mesta firma kúpila od vdovy Rudolfa Hrubého.
Korbačka okrem toho vlastní bratislavské nákupné centrum Eurovea a stojí aj za postavením prvého mrakodrapu v hlavnom meste Eurovea Tower.