Nápad za milión. Rodina Gáboríkovcov vybudovala projekt, ktorý na Slovensku nemá obdobu

Štyridsať hokejistov, medzi nimi viacero hviezd NHL, a šesťsto fanúšikov krstilo nový zimný štadión. Aj po dvadsiatich rokoch je to slovenský unikát.

V roku 1999 bol členom bronzovej slovenskej dvadsiatky na MS v Kanade, aj bronzovej osemnástky na MS v Nemecku.

V júni 2000 sa čerstvý maturant chystal s rodičmi a starším bratom na draft NHL do Calgary. "Mohol by si ma vybrať Columbus alebo Minnesota, jeden z nových klubov NHL, kde by som mal väčšiu šancu zahrať si v NHL už v najbližšej sezóne," prognózoval 18-ročný mladík. Nemýlil sa.

Po Gáboríkovi siahol tím Minnesota Wild z tretieho miesta, čím sa stal v tom čase najvyššie draftovaným Slovákom.