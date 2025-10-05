Komentátor žasol nad tým, čo vidí. Derby nedohrali 13 hráči a Floride zrazu zrušili gól

BRATISLAVA. Bolo to hlúpe, vlastne to ani nebol skutočný hokej. Takýmito slovami zhodnotil Evan Rodrigues floridské derby, ktoré sa odohralo v závere prípravy pred novým ročníkom zámorskej NHL.
Skúsený 32-ročný útočník zaznamenal hetrik, no viac ako jeho individuálny výkon zaujala až prehnaná tvrdosť z oboch strán. S trochou zveličenia možno povedať, že len výnimočne sa hralo vo formáte 5 na 5.
Rozhodcovia v súboji medzi Floridou a Tampou Bay udelili celkovo 312 trestných minút, pričom až trinásti hráči zápas nedohrali pre vyšší trest.
Predčasne pod sprchy išlo sedem hráčov Lightning a šesť na strane Panthers. Komicky vyzerala v tretej tretine striedačka hostí, keď na nej boli len traja korčuliari a vymenený brankár Andrej Vasilevskij.
V záverečnej časti nastal aj kuriózny moment, ktorému ťažko nájsť obdobu.
Na začiatku 45. minúty dostal domáci obranca Niko Mikkola po šarvátke trest do konca zápasu, no pri chaose s ďalšími trestmi pokračoval v zápase.
VIDEO: Zábery z prípravného zápasu Florida - Tampa Bay
O necelých päť minút neskôr si dokonca pri pripísal druhú asistenciu pri zásahu Jespera Boqvista, ktorý v presilovke zvýšil už na priebežných 8:0.
Na konci 55. minúty však počas reklamnej prestávky zrazu zmizol jeho gól z výsledkovej grafiky a skóre sa upravilo späť na 7:0. Až vtedy totiž rozhodcovia prišli na to, že Mikkola už na ľade nemal čo robiť.
Jeho "neoprávnený štart" arbitri napokon vyriešili tak, že Panthers gól odobrali a fínsky obranca síce o desať minút neskôr, ale predsa išiel do šatne.
"Niečo také som ešte nevidel. To je neuveriteľné, čo sa deje v tomto zápase. Ak ste si mysleli, že ste už videli všetko, tak nie," zhodnotil bizarnú situáciu komentátor Nova Sportu Matúš Mažec.
Florida teda napokon vyhrala 7:0, pričom až šesť gólov padlo v presilových hrách. Prvý ostrý duel čaká obhajcov Stanleyho pohára v utorok o 23:00 SEČ, keď novú sezónu NHL otvoria zápasom proti Chicagu.