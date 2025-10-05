Komentátor žasol nad tým, čo vidí. Derby nedohrali 13 hráči a Floride zrazu zrušili gól

Uvis Balinskis (26) a Dylan Duke sa pobili v prípravnom zápase medzi Floridou a Tampou Bay.
Uvis Balinskis (26) a Dylan Duke sa pobili v prípravnom zápase medzi Floridou a Tampou Bay. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|5. okt 2025 o 12:40
Hokejový zápas sa zmenil na bitkársku frašku.

BRATISLAVA. Bolo to hlúpe, vlastne to ani nebol skutočný hokej. Takýmito slovami zhodnotil Evan Rodrigues floridské derby, ktoré sa odohralo v závere prípravy pred novým ročníkom zámorskej NHL.

Skúsený 32-ročný útočník zaznamenal hetrik, no viac ako jeho individuálny výkon zaujala až prehnaná tvrdosť z oboch strán. S trochou zveličenia možno povedať, že len výnimočne sa hralo vo formáte 5 na 5. 

Rozhodcovia v súboji medzi Floridou a Tampou Bay udelili celkovo 312 trestných minút, pričom až trinásti hráči zápas nedohrali pre vyšší trest. 

Predčasne pod sprchy išlo sedem hráčov Lightning a šesť na strane Panthers. Komicky vyzerala v tretej tretine striedačka hostí, keď na nej boli len traja korčuliari a vymenený brankár Andrej Vasilevskij.  

V záverečnej časti nastal aj kuriózny moment, ktorému ťažko nájsť obdobu.

Na začiatku 45. minúty dostal domáci obranca Niko Mikkola po šarvátke trest do konca zápasu, no pri chaose s ďalšími trestmi pokračoval v zápase. 

VIDEO: Zábery z prípravného zápasu Florida - Tampa Bay

O necelých päť minút neskôr si dokonca pri pripísal druhú asistenciu pri zásahu Jespera Boqvista, ktorý v presilovke zvýšil už na priebežných 8:0.

Na konci 55. minúty však počas reklamnej prestávky zrazu zmizol jeho gól z výsledkovej grafiky a skóre sa upravilo späť na 7:0. Až vtedy totiž rozhodcovia prišli na to, že Mikkola už na ľade nemal čo robiť.

Jeho "neoprávnený štart" arbitri napokon vyriešili tak, že Panthers gól odobrali a fínsky obranca síce o desať minút neskôr, ale predsa išiel do šatne.

"Niečo také som ešte nevidel. To je neuveriteľné, čo sa deje v tomto zápase. Ak ste si mysleli, že ste už videli všetko, tak nie," zhodnotil bizarnú situáciu komentátor Nova Sportu Matúš Mažec.

Florida teda napokon vyhrala 7:0, pričom až šesť gólov padlo v presilových hrách. Prvý ostrý duel čaká obhajcov Stanleyho pohára v utorok o 23:00 SEČ, keď novú sezónu NHL otvoria zápasom proti Chicagu.

