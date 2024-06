Šanca na revanš. Florida je vo finále druhýkrát po sebe

NHL - finále Východnej konferencie - 6. zápas

Tieto fámy podporí aj rok 2024. New York Rangers totiž vypadli vo finále konferencie s Floridou 2:4 na zápasy.

"Je to sklamanie, s ktorým sa musíme vysporiadať. Nikto nečakal, že to takto skončí. Chceli sme tu vyhrať a potom sa vrátiť do Madison Square Garden na siedmy zápas," priznal tréner Peter Laviolette.