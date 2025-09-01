Čo naznačil Tatranský pohár? V extralige bude iný Mikuláš, Košiciam chýbajú góly

POPRAD. Dvoma záverečnými duelmi vyvrcholil v nedeľu v Poprade 78. ročník Tatranského pohára, najstaršieho hokejového turnaja na Slovensku, ktorý priniesol zaujímavú konfrontáciu štyroch účastníkov extraligy a dva týždne pred ostrým štartom veľa naznačil.
Výsledky predchádzajúcich dvoch hracích dní to zariadili tak, že prvý zápas medzi Košicami a Prešovom bol zápasom o 3. miesto a druhý medzi domácim Popradom a Liptovským Mikulášom finále.
Zaujímavosťou je, že oba zápasy sa skončili v riadnom hracom rovnakým nerozhodným výsledkom 3:3.
V zápase o tretie miesto bol napokon po nájazdoch úspešnejší extraligový nováčik z Prešova, vo finále v predĺžení Popradčania nedovolili rivalovi z Liptova, aby na ďalší rok odniesol pohár pre víťaza z Popradu.
Pohár po ročnej prestávke doma
Poprad aj na domácom podujatí potvrdil výbornú fazónu z doterajšej prípravy, pokračoval vo víťaznom ťažení a po ročnej prestávke vrátil pohár do domácej vitríny.
V prvom zápase tesne zdolal obhajcu víťazstva v pohára a aktuálneho majstra z Košíc 2:1, s Prešovom si poradil vysoko 7:2. Vo finále ho však poriadne preverili hráči Liptovského Mikuláša.
„Dnes to už malo parametre ligového zápasu, aj s Košicami to bolo z našej strany celkom fajn. Proti Prešovu sme mali na ľade viac mladých chalanov, ktorí takisto potiahli a spravili to, čo tréner od nich chcel.
Príprava bola ťažká a všetko sa nám vrátilo teraz týmto pohárom,“ hovorí najužitočnejší hráč turnaja a popradský kapitán Peter Bjalončík.
Víťazstvo v pohári podľa neho samozrejme teší, ale ako upozornil v posledných týždňoch prípravy je ešte čo zdokonaľovať.
„Dodá nám to aspoň nejaké sebavedomie do zápasov, ale liga je liga, bude to úplne iné,“ dodal Bjalončík.
Poprad - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 16. Bjalončík (Cracknell, Calof), 33. Calof (Kotvan, Cracknell), 40. Török (Kotvan), 61. Wong (Cracknell) – 19. Šandor (z trestného strieľania), 22. Kotvan (Tritt), 49. Tritt (Vojtech, Sukeľ)
Poprad: Vay – Malina, Sproul, Kotvan, Fereta, Nemčík, Sluka, Duľa, Plučinský – Bjalončík, Cracknell, Calof – Majdan, Wong, Výhonský – Nauš, Urbánek, Török – Gabor, Suchý, Šotek
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Flood, Bíly, Jendroľ, Fekiač, Lalík, Mezovský, Kadlubiak Sabo – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Elyyniuk, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba
Neuveriť, že už sme veľmi dobrí
Pred prílišnou eufóriou z výsledkov v príprave a z víťazstva na turnaji varuje aj tréner Ján Šimko.
„Pekný koniec, ale je pred nami začiatok. Dnešný zápas bol finálový aj z hľadiska atraktivity. Myslím si, že na toto obdobie sme videli veľmi kvalitný hokej.
Tešíme sa z víťazstva, ale je to len nejaký čiastkový úspech na tej našej celkovej ceste. Sme absolútne triezvi v tomto smere.
Je už len na nás, aby sme neuverili, že už sme veľmi dobrí a ostali stále pri tej pracovnej morálke a s dobrou atmosférou,“ zdôrazňuje Šimko, ktorému každý zápas na turnaji niečo ukázal.
„Príprava slúži na to, aby vám zápasy niečo odhalili. V prvom zápase sme mali slabú osobnú hernú disciplínu z hľadiska množstva vylúčení. Na druhej strane sme vzhľadom na množstvo oslabení, ukázali tímový charakter a chuť zvíťaziť.
V druhom sme prerotovali zostavu. Chceli sme vidieť aj juniorov ako sa vysporiadajú s ich prvým zápasom. No a dnešný nám ukázal, na čom musíme pracovať smerom do defenzívy, lebo Mikuláš veľmi dobre otáčal hru,“ dodal Šimko.
Liptákom chýbala len čerešnička na torte
Smutnejší boli po finálovej prehre hráči Liptovského Mikuláša. Po víťazstvách 6:2 nad Popradom a 2:1 nad Košicami neprehrali v riadnom čase ani v poslednom zápase s Popradom.
Liptáci podali na turnaji veľmi dobré výkony a naznačili, že v novej sezóne bude v extralige zrejme úplne iný Liptovský Mikuláš, než na aký boli fanúšikovia zvyknutí v predchádzajúcich rokoch.
„Myslím si, že sme odohrali tri výborné zápasy a dnes to bolo výborné finále, hokej pre diváka. Bohužiaľ, oni dali ten víťazný gól. Zápasy nám ukázali strašne veľa dobrých vecí a škoda, že nám chýba tá čerešnička na torte a pohár sme si nezobrali domov.
Verím, že by to potešilo aj našich fanúšikov a celé mesto, ale je to len príprava. Verím, že nadviažeme na ten dobrý turnaj a sezóna sa nám podarí. Určite si želáme spraviť konečne pre Mikuláš play off a tam je už všetko otvorené,“ hodnotil kapitán Jakub Sukeľ.
Drobnosti na doladenie vidí aj tréner Trotter
Z prípravy má dobrý pocit. „Robíme tie veci, čo tréner od nás chce a vidíme, že nám to vychádza. Dnes chýbal možno nejaký ten gólik navyše, ale ešte je tam nejaký čas do začiatku ligy na doladenie presiloviek a oslaboviek, ale podľa mňa sme na veľmi dobrej ceste,“ dodal Sukeľ.
Súhlasil s ním aj tréner Aleš Trotter. „Sú ešte isté drobnosti na hre mužstva ako efektivita streľby a dôraz v pred bránkovom priestore. Ale inak všetky veci, na ktorých pracujeme, sa v hre začínajú prejavovať, takže pre nás dobrý turnaj,“ povedal.
Novinári mu pripomenuli aj jeho výrok spred dvoch rokov, že príprava je ako bikiny. „Niečo naznačí, ale neukáže všetko.
Výsledky dodávajú tímu sebavedomie, ale celé je to o tom, ako chlapci pracujú. Každý deň nie je o trénerovi alebo realizačnom tíme, sme len servis. Je to o hráčoch, ako pracujú každý deň, zlepšujú sa, vnímajú sa a držia spolu.
Liga bude vyrovnaná, bude rozhodovať každý bod a bude to boj o každé miesto. Diváci sa majú na čo tešiť. Myslím si, že to bude ľudí baviť a my sa na to tešíme,“ myslí si Trotter.
Prešovčania si napravili chuť proti majstrovi
Extraligový nováčik z Prešova si po dvoch vysokých prehrách s Liptovským Mikulášom a Popradom napravil v zápase s Košicami chuť. Aj vďaka výbornému Jarovi Janusovi, ktorý v nájazdoch vychytal svojich bývalých spoluhráčov z Košíc.
„Taký zvláštny pocit, či sa mám tešiť, alebo byť aj trošku smutný, ale nie. Teraz som Prešovčan, zmenil som dres a to víťazstvo si veľmi cením a verím, že aj to tretie miesto nás trošku mentálne posunie ďalej,“ poznamenal Janus.
Ako dodal, v treťom turnajovom zápase potrebovali zvíťaziť, lebo v prvých dvoch to zo strany Prešova nebolo dobré.
„Som rád, že sme to dnes zmenili. Prvé dva zápasy sme prehrali vysokým rozdielom. Dnes to už bolo lepšie, také bojovnejšie, umlátené z našej strany, takže treba sa o to oprieť.
Čakajú nás ďalšie dva zápasy pred ligou, musíme sa ešte dobre pripraviť a potom to rozbaliť doma s Popradom,“ dodal Janus.
Podpichovanie ho nerozhodilo
Zápas s Košicami mal pre Janusa ako už bolo spomenuté, zvláštnu príchuť. Priznal, že podpichovanie s bývalými spoluhráčmi bolo pred, počas aj po zápase.
Už pri rozkorčuľovaní mu spôsobom sebe vlastným trochu zabrnkal na nervy Matúš Havrila, ktorý mu napokon strelil aj gól.
„To som samozrejme nechcel, ale podarilo sa mu to. Na každého hráča máte nejaké tie spomienky, keď ste tam strávili tri roky, takže to podpichovanie je normálne,“ pousmial sa Janus.
Počas dvoch týždňov do ostrého štartu sa musia podľa neho zamerať na jednu dôležitú vec, ktorú zatiaľ ukazuje príprava a výsledky zápasov, ktoré sú veľmi rozmanité.
„Nemáme ešte konzistentnosť vo výkonoch. Takže musíme nájsť tú cestu a možno ešte doplniť káder o pár hráčov, keďže tam ešte máme nejaké voľné miesta. Keď budeme plní, tak verím tomu, že to pôjde tam tým správnym smerom,“ dodal Janus.
Košičania obrat nedokonali
Po dvoch tesných prehrách 1:2 s Popradom a Liptovským Mikulášom to aj v poslednom zápase obhajcu pohára z Košíc vyzeralo na ďalšiu tesnú prehru. Štyri sekundy pred koncom tretej tretiny však dokázali v power play tretíkrát v zápase vyrovnať, ale obrat nedokonali.
„Ideme ako jeden tím a bojujeme až úplne do konca. Dnes sa nám to vyplatilo. Škoda, že sme to potom nezvládli. Aj v predĺžení sme mali viac šancí rozhodnúť, ale bohužiaľ, prehrali sme.
Nikto nechce byť posledný, ale musíme si uvedomiť, aké boli ambície minulý rok a aké sú teraz. Musíme vziať do úvahy, že máme veľa mladých chlapcov a oni sa ešte potrebujú učiť a takéto turnaje a zápasy im k tomu len pomôžu,“ hodnotil Šimon Petráš.
Prípravné zápasy ukázali, že výrazne omladený košický tím potrebuje zlepšiť najmä koncovku.
„Celkovo zatiaľ v príprave málo gólov dávame a aj dostávame. Príprava zatiaľ ukázala, že vieme hrať vyrovnané zápasy aj s kvalitnými tímami, vieme hrať dobre do defenzívy a brankári nás držia, ale musíme premieňať viac šanci.
Tréner Ceman si potrpí na dobrej defenzíve a teraz na to ešte o to viac musíme myslieť, lebo nemáme tak kvalitné mužstvo, ale o to viac musíme bojovať a snáď sa to šťastíčko potom prikloní na našu stranu,“ verí Petráš.
Cemanove problémy so zostavou
Košický tréner Dan Ceman bol spokojný s tým, čo ukázalo jeho mužstvo v prvom zápase s Popradom aj v poslednom s Prešovom.
A naozaj nespokojný bol podľa vlastných slov s tým druhým proti Liptovskému Mikulášu, hoci aj v ňom jeho mužstvo len tesne prehralo.
„Z tohto zlého výkonu sme sa veľa naučili. Vždy som to hovoril. Ak budeme hrať naplno, môžeme hrať s kýmkoľvek. Dnes sme sa vrátili k tomu, ako máme hrať, ako tvrdo máme hrať. Dali sme tri góly, takže je to dobré,“ povedal Ceman o poslednom zápase na turnaji.
Najväčší problém slovenskej cesty a stávky na výrazné omladenie kádra vidí najmä v tom, že pri výpadku viacerých hráčov má problém vyskladať štyri päťky.
„Ak nám z našej súčasnej zostavy chýbajú hráči, sme slabší a slabší,“ skonštatoval Ceman, podľa ktorého sa to najviac prejavuje pri absencii niektorých obrancov, ale aj útočníkov.
Na Tatranskom pohári sa pritom ani v jednom zápase neobjavil skúsený obranca Radek Deyl, až v poslednom nastúpil Jakub Ferenc, v útoku absentoval zranený mladý, ale skúsený Peter Repčík, ďalší hráči vypadli v priebehu turnaja.
„Musíme to brať zápas po zápase. Prípravné zápasy sú na to, aby sme sa v nich snažili zlepšovať. Určite musíme vyriešiť naše presilovky. Zatiaľ vôbec nefungujú.
Náš najväčší problém s našou zostavou bude skórovať,“ naznačil Ceman ďalší problém omladeného mužstva obhajcu titulu.