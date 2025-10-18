Prešov sa zbavil ďalšieho legionára. V tíme nováčika vydržal iba mesiac

Filips Buncis v drese Prešova. (Autor: TASR)
Nováčik súťaže už avizoval koniec troch legionárov Miksa Tumanovsa, Zacha Taylora a Danteho Hannouna.

PREŠOV. Lotyšský hokejový útočník Filips Buncis už nie je súčasťou kádra HC Prešov, kde prišiel začiatkom septembra, no napokon v tíme vydržal iba mesiac. Nastúpil do 12 zápasov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie.

Do štatistík mu pribudlo aj 33 trestných minút a 8 mínusových bodov. Prešov podľahol v piatkovom zápase 12. kola na ľade Popradu a spadol na posledné 12. miesto.

Nováčik súťaže prehral v piatom zápase za sebou a na konte má šesť bodov. Predposledný Poprad má o dva viac.

