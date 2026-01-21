Bol to draftový omyl Canadiens. Čas Mešára presvedčiť sa podľa Kanaďanov kráti

Kanadský novinár Elias Edmonson sa vo svojom komentári ostro pustil do hodnotenia Filipa Mešára, mladého slovenského útočníka, ktorého si Montreal Canadiens vybral v 1. kole draftu v roku 2022 z 26. miesta.
Podľa neho sa Mešár čoraz viac javí ako nevydarený výber generálneho manažéra Kenta Hughesa a jeho pozícia v organizácii je čoraz vratkejšia.
Edmonson pripomína, že očakávania boli od začiatku vysoké. „Poďme sa porozprávať o jednom z najväčších sklamaní medzi útočníkmi v organizácii Montreal Canadiens. Poďme sa porozprávať o Filipovi Mešárovi.
Bol draftovaný v prvom kole v roku 2022 a postupne sa z neho stáva jeden z najhorších výberov Kenta Hughesa,“ píše kanadský autor na webe habsfanatics.com.
Dôvod, prečo dostal Mešár v minulosti kredit, vidí Edmonson v jeho juniorských číslach. V sezóne 2022/2023 nazbieral v OHL v drese Kitchener Rangers 51 bodov v 52 zápasoch. „Tieto čísla dávali optimistom dôvod veriť.
Naznačovali rýchlu cestu do organizácie Canadiens,“ pripomína novinár, ktorý však dodáva, že táto predstava sa dnes výrazne rozplýva.
Zlom podľa neho nastal po prechode medzi profesionálov. „Problém je v tom, čo prišlo na profesionálnej úrovni, pretože tam už sú tie čísla oveľa chladnejšie,“ hodnotí Edmonson.
V sezóne 2024/2025 zaznamenal Mešár v drese Laval Rocket v 42 zápasoch iba 18 bodov (4+14), čo ho neposunulo bližšie k NHL.
Ani aktuálny ročník podľa neho neznamená výrazný posun. Mešár má 14 bodov v 38 dueloch a opäť len štyri góly. „Keď ste známy predovšetkým pre ofenzívu, nemôžete sa skrývať za takýmito číslami,“ tvrdí Edmonson a dodáva, že Mešárovo meno sa nikdy prirodzene neobjavuje medzi kandidátmi na povolanie do prvého tímu Montrealu.
Podobné hodnotenie zaznieva aj od ďalších kanadských pozorovateľov. Novinár Vincent Demuy poukázal na úbytok energie v Mešárovej hre: „Veľmi sa mi páčil vstup Filipa Mešára do sezóny, ale musíme priznať, že od decembra má menší vplyv. Je tam menej chémie, menej sa hýbe a vyhráva menej súbojov o puk.
Jeho ofenzívna produkcia tým utrpela - v posledných 15 zápasoch má len štyri asistencie,“ povedal Demuy.
Edmonson na záver nešetrí skepsou. Podľa neho sa čas kráti a konkurencia v organizácii rastie. Otvorene priznáva, že si nevie predstaviť, ako by sa Mešár mohol stať stabilným hráčom Montrealu, najmä pri príchode ďalších mladých talentov.
Nevylučuje ani scenár, že slovenský útočník bude v budúcnosti pokračovať v kariére v Európe.