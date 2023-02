Expert skritizoval Mešára: Robí pochybné rozhodnutia a zaostáva za očakávaniami

"Mešár má za sebou náročný týždeň, čo sa týka obrannej hry. Naďalej relatívne pravidelne boduje, ale vzhľadom na jeho pozíciu na drafte je priemer nižší ako bod na zápas trochu sklamaním.

Prežíva rušnú sezónu a absolvuje prvý ročník v Severnej Amerike, ale vo väčšine duelov mu stále niečo chýba. Niekedy je to intenzita, inokedy obranná hra.

Väčšinou ide o pochybné rozhodnutia na ľade, no to by sa malo zlepšiť, keď získa viac skúseností a pokoja," napísal expert o Mešárovi, ktorého si Canadiens vybrali na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL z 26. miesta.