Provokatér z Nitry sa znovu ukázal. Disciplinárka ho potrestala za herecký výkon

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Filipa Bajteka z HK Nitra finančnou pokutou vo výške 200 eur za predstieranie zranenia v nedeľňajšom zápase 44. kola Tipsport ligy proti Žiline (2:0).
Bajtek podľa SPH DK SZĽH v čase 46:57 min. predstieral zranenie zvýraznením následkov kontaktu s hokejkou protihráča teatrálnym zahodením rukavíc a chytením sa tváre obidvoma rukami.
Po tom, ako svojím konaním neovplyvnil úsudok rozhodcu, pozbieral časti svojho výstroja a zapojil sa späť do hry. Informácie priniesol portál hockeyslovakia.sk.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Žilina