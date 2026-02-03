Provokatér z Nitry sa znovu ukázal. Disciplinárka ho potrestala za herecký výkon

3. feb 2026
Teatrálne zahodil rukavice a chytil sa za tvár.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Filipa Bajteka z HK Nitra finančnou pokutou vo výške 200 eur za predstieranie zranenia v nedeľňajšom zápase 44. kola Tipsport ligy proti Žiline (2:0).

Bajtek podľa SPH DK SZĽH v čase 46:57 min. predstieral zranenie zvýraznením následkov kontaktu s hokejkou protihráča teatrálnym zahodením rukavíc a chytením sa tváre obidvoma rukami.

Po tom, ako svojím konaním neovplyvnil úsudok rozhodcu, pozbieral časti svojho výstroja a zapojil sa späť do hry. Informácie priniesol portál hockeyslovakia.sk.

VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Žilina

