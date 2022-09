Expert očakáva Fehérváryho v prvej obrane a Černáka v druhom páre

BRATISLAVA. Zámorský expert Eugene Helfrick z portálu The Hockey Writers očakáva, že slovenský hokejista Martin Fehérváry začne sezónu 2022/2023 v zámorskej NHL v prvom obrannom páre tímu Washington Capitals.

Nečakám, že niekto ďalší v tíme takto prerazí, ale je to známka toho, že Capitals vedia pracovať s hráčmi a dať im šancu, keď si ju pýtajú," napísal Helfrick, ktorý vidí Fehérváryho v elitnej formácii po boku Carlsona.

Černáka zaradil expert do druhej obrany "bleskov" k Rusovi Michailovi Sergačovovi. "Problémy s platovým stropom dobehli aj Lightning, ale stále majú špičkovú obranu a zostane taká, pokiaľ ju povedie Victor Hedman.

Okrem neho je tam množstvo talentovaných mladíkov, od ktorých sa bude čakať väčšia úloha v tíme.

Spolu s ďalšími hráčmi na blokovanie striel a tvrdosť je to stále kompletná obrana, ktorá by mala v NHL dominovať," uviedol Helfrick na margo zadných radov floridského klubu, ktorý sa prebojoval do finále Stanleyho pohára v ostatných troch sezónach za sebou.



Najlepšiu obranu má podľa odborníka úradujúci šampión Colorado Avalanche. Na jej čele je Cale Makar, víťaz Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off z ročníka 2021/2022. Naopak, najslabšiu defenzívu má podľa Helfricka tím Arizona Coyotes.