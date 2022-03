Ottawa Senators pomôžu Ukrajincom finančne, zbierkami či hraním hymny

Počas domácich zápasov Ottawy Senators urobíme našu časť aj my, uctíme a podporíme statočné snahy ukrajinských ľudí:

- Ukrajinská národná hymna bude hrať pred každým domácim zápasom, spolu s kanadskou a americkou po zvyšok sezóny 2021/22.

- Senators využijú lístky v pomere 50 ku 50 a povolia organizácii Senators Community Foundation prispieť organizáciám, ktoré poskytujú humanitárnu a lekársku pomoc Ukrajine.

- Senators budú pracovať s ukrajinskou komunitou v Ottawe a hľadať spôsoby, ako môže byť Canadian Tire Centre využité ako miesto na zbierku darov oblečenie, lekárskych zásob a ďalších vecí pre tých, ktorí to potrebujú na Ukrajine, aj pre tých, ktorí utiekli do bezpečia.

- Ako čestný riaditeľ organizácie Help Us Help the Children (HUHC) (Pomôžte nám pomôcť deťom), humanitárnej organizácie zameranej na projekty pomoci a vzdelania znevýhodnených detí v Ukrajine a Kanade, sa teším na moju pokračujúcu podporu všetkých ich snáh.

Som presvedčený, že kolektívne akcie našej organizácie a komunity pomôžu k významnej zmene životov Ukrajincov, ktorí sú momentálne obliehaní. Verím, že pomôžete mne a Ottawe Senators dosiahnuť to."