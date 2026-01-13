Po postupe medzi elitu ho trápili zranenia. Slovenský obranca sa vracia do materského klubu

Slovenský hokejový obranca Erik Rajnoha opúšťa tipsportligový klub Vlci Žilina a bude vo svojej kariéra pokračovať v Dukle Trenčín.
Dvadsaťsedemročný Rajnoha prišiel do Žiliny v sezóne 2023/24 a pomohol tímu k triumfu v JOJ Šport Slovenskom pohári i k postupu do najvyššej slovenskej súťaže.
V 54 zápasoch nazbieral spolu 13 bodov za 2 góly a 11 asistencií. V Tipsport lige neskôr už dostával menej priestoru a aj vinou zranení odohral spolu iba 36 zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.
V tomto ročníku nastupoval na striedavý štart za prvoligovú Považskú Bystricu. Teraz sa vracia do Dukly Trenčín, svojho materského klubu.
„Tento prestup je výsledok dohody medzi oboma klubmi. Erik získa väčší herný priestor a bude môcť naplno rozvinúť svoj potenciál, keďže po príchode Oldricha Kotvana by bol v našom tíme herne menej vyťažený.
Erikovi želáme veľa šťastia a ďakujeme mu za odvedenú prácu v našom klube,“ povedal pre oficiálny klubový web na margo odchodu obrancu František Skladaný, riaditeľ a generálny manažér Vlci Žilina.