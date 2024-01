Černák sa prvýkrát od zranenia predstavil na ľade: Ťažko povedať, kedy sa vráti

Dvadsaťšesťročného obrancu nepríjemne narazil na konci prvej tretiny Nathan Bastian a bek Lightning už pre zranenie hornej časti tela do zápasu nezasiahol.

TAMPA. Slovenský hokejista Erik Černák sa prvýkrát od zranenia v stretnutí NHL s New Jersey (4:3 pp) predstavil na ľade s mužstvom Tampy Bay.

"Ťažko povedať, kedy sa vráti do zostavy. Do All Star exhibície nám zostávajú už len dva zápasy. Nechceme nič uponáhľať.