VIDEO: Tvrdý bodyček ostal bez trestu. Černák nedohral zápas proti Columbusu

Slovenský hokejista Erik Černák nedohral nočný zápas NHL medzi Tampou Bay a Columbusom. Obranca Lightning odstúpil z duelu po tvrdom zákroku súpera ešte v prvej tretine.
Černáka za bránkou Tampy narazil Mathieu Olivier, po kontakte hlavou do mantinelu zostal slovenský reprezentant ležať na ľade.
Hoci odišiel do šatní po vlastných, do zápasu sa už nevrátil.
VIDEO: Tvrdý náraz Erika Černáka
V stretnutí odohral necelých päť minút, zaznamenal mínusový bod a dve strely na bránku. Jeho zdravotný stav klub bezprostredne nešpecifikoval.
Olivier za zákrok nebol potrestaný. Columbus zvíťazil 8:5, Tampa Bay ukončila 15-zápasovú bodovú sériu.
Po zápase neboli o stave Černáka bližšie informácie, no zámorský novinár Mark Scheig, ktorý sleduje dianie v tíme Columbus, na sociálnej sieti uviedol, že „bol v dobrej nálade".
Černák bol ešte počas leta nominovaný na ZOH 2026 v Miláne, kde by mal byť pilierom defenzívy Slovenska.
Urasteného beka trápili zdravotné problémy už v priebehu jesene. V druhej polovici novembra sa síce po krátkej absencii vrátil do zostavy, no následne opäť pauzoval niekoľko týždňov. Do plnej zápasovej záťaže sa vrátil až na prelome rokov.
V aktuálnej sezóne odohral 31 zápasov so ziskom štyroch bodov (0+4).
