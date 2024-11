Ovečkin prekoná Gretzkého. Otázka zostáva len tá, kedy, myslí si legendárny útočník

"Keď sa pozriete na to, akým tempom pokračuje v strieľaní gólov, je to až zarážajúce. Góly dáva pravidelne a nielen po jednom," dodal bývalý kapitán Philadelphie Lindros na webe NHL.

"Niet pochýb o tom, že Ovečkin prekoná Gretzkého. Otázka zostáva len tá, kedy sa tak stane. Myslím si, že by to mohlo vyjsť už v tejto sezóne," zamyslel sa Eric Lindros počas víkendového podujatia Hyundai Hockey Hall of Fame Legends Classic v Scotiabank Arene v Toronte.

Myslí si to niekdajší skvelý hokejista a člen siene slávy zámorského hokeja Eric Lindros.

A to ešte New Jersey Devils na druhom mieste odohralo o štyri zápasy viac.

V aktuálnej sezóne má Ovečkin priemer 0,714 gólu na zápas. Ak v tom vytrvá, Gretzkého "nebotyčný" rekord prekoná už po ďalších 45 zápasoch. Bolo by to niekedy na konci februára 2025. Lindros si myslí, že je to reálne.

"Tiež si myslím, že niekedy koncom februára by to mohol dať. Verím, že už v tejto sezóne to bude reálne," dodal.