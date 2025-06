Šampanské tečie potokom. Detské sny pominuli, hráči Floridy hovoria o dynastii

SUNRISE. Fanúšikovia jasali, poslednú minútu hala takmer explodovala. Hráči na ľade oslavovali, aj keď ešte nebol koniec. To nikoho nezaujímalo. Desať sekúnd pred koncom duelu už lietali vzduchom rukavice a hokejky. Stav skóre v šiestom zápase finále ukazoval 5:1 pre Floridu. Tím okolo kapitána Aleksandra Barkova dokázal obhájiť titul.

Po Pittsburghu (2016 a 2017) a Tampe (2020 a 2021) sa stali len tretím tímom v ére platového stropu NHL, ktorému sa to podarilo. V lige plnej vyrovnanosti sa to deje naozaj len zriedka.

Vo finále po roku opäť zdolali Edmonton, tentokrát 4:2 na zápasy.

Rovnaký hrdina ako vlani Z hľadiska na ľadovú plochu prilietali potkany - symbol klubu. Keď hlásateľ v Amerant Bank Aréne vyhlásil, že „Florida sa stala víťazom Stanleyho pohára", spod strechy padali konfety. Hráči a tréneri sa objímali a tešili. Pre organizáciu spoločne získali druhý titul v histórii. Nasledovalo podanie rúk oboch tímov, v tej istej hale ako minulý rok, len o jedno stretnutie skôr. VIDEO: Florida získala Stanleyho pohár

Bez pátosu môžeme napísať, že táto finálová séria bola jednou z najlepších v histórii. „Sledujem najlepší play-off hokej v živote," vyhlásil po štvrtom zápase Wayne Gretzky. Vyrovnanosť trvala až do momentu, keď si Florida povedala, že je koniec. V piatom finále vyhrala na ľade Oilers 5:2, v šiestom doma inkasovala ešte o gól menej. Hviezdou posledného duelu sezóny sa stal útočník domácich Sam Reinhart - strelil štyri z piatich gólov. Stal len druhým hráčom v histórii NHL so štyrmi gólmi pri víťazstve Stanley cupu. Štyri góly vo finále strelilo okrem neho iba päť ďalších hokejistov v dejinách.

„Poučili sme sa," pripomenul Reinhart vlaňajšie finále, v ktorom Florida viedla 3:0 na zápasy, ale o výhre rozhodla až v siedmom stretnutí. "Stačili sme nohu na plynový pedál. Výsledok hovorí za seba," dodal hrdina duelu, ktorý vlani rozhodol o triumfe Panthers víťazým gólom v siedmom zápase. Tri finále, dva poháre Kým vlani hovorili hokejisti Floridy o splnení detských snov, tento rok sa skloňovalo slovo dynastia. „Tento tím je výnimočný. Mám veľké šťastie, že som v tomto klube s touto skupinou chalanov," hovoril Matthew Tkachuk, jedna z najvýraznejších postáv Panthers. „Teraz už musíme byť dynastiou," dodal s tým, že Florida bola tretíkrát vo finále za tri roky a odnáša si z nich dva poháre.

Dojatý priamo na ľadovej ploche bol aj Brad Marchand. Sezónu odštartoval ako kapitán Bostonu, ale krátko pred uzávierkou prestupov bol vymenený na Floridu.

„Je to neuveriteľné. Je to pocit, ktorý sa nedá opísať. Všetko musí perfektne zapadať. Moja situácia je toho príkladom. Nemal som tu byť, ale vyšlo to a ja si to nesmierne užívam. Vidieť tú rodinu a všetkých tam hore, všetkých, ktorí ma podporovali a pomohli mi dostať sa až sem… Slová nedokážu vyjadriť, aký skvelý je to pocit,“ povedal Marchand.

Brad Marchand so Stanleho pohárom. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Pre 37-ročného veterána to je druhý triumf v lige. Prvýkrát sa radoval v roku 2011, ešte ako hráč Bruins vedený kapitánom Zdenom Chárom. Florida v play-off postupne vyradila Tampu (4:1), Toronto Maple Leafs (4:3) a v konferenčnom finále Carolinu Hurricanes 4:1 na zápasy. „Všetci nás odpisovali, v každom kole nás všetci porážali. Vedeli sme, že máme niečo špeciálne. Je to neuveriteľné, je úžasné byť práve teraz súčasťou tejto skupiny," opakoval Marchand.

Cenu pre najlepšieho hráča play-off získal útočník Panthers Sam Bennett. Vo vyraďovačke nazbieral 22 bodov a s 15 gólmi bol najlepším strelcom. Pozoruhodné je, že 13 z nich strelil na ihriskách súperov. „Ťažko sa to opisuje,“ povedal Bennett. „Obhájiť titul je to oveľa ťažšie, než som si myslel. Vložili sme do toho toľko práce. Som na všetkých chalanov veľmi hrdý," vravel víťaz Conn Smythe Trophy. VIDEO: Bennett si preberá trofej pre najlepšieho hráča play-off

Nebol to však Bennett, čo robilo Panthers takými desivými v tomto play-off. Bola to šírka kádra. Útočník „až" tretej formácie Brad Marchand skončil druhý v tíme s 10 gólmi. Až deväť hráčov Panthers získalo aspoň 15 bodov. Šesť z nich nazbieralo minimálne 20 bodov, čím sa vyrovnali Islanders z roku 1983 a Oilers z roku 1985. Najskôr kapitán, potom „nováčikovia" Spolu so Stanleyho pohárom prišiel na ľadovú plochu aj šéf NHL Gary Bettman. „Toto je najikonickejšia trofej na svete," povedal. „Vyhrať ju raz je veľmi náročné, ale vyhrať ju dvakrát, je takmer nemožné," dodal komisár a Stanley cup odovzdal Barkovovi.

Fínsky útočník sa stal prvým európskym kapitánom, ktorý doviedol tím k zisku dvoch Stanleyho pohárov. Ako prvý dostal pohár od Barkova obranca Nate Schmidt, ktorý prišiel na Floridu ako voľný hráč. VIDEO: Barkov zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár

„Bolo to úžasné. Neviem, či sa mám smiať alebo plakať. (Barkov) sa na mňa pozrel a povedal: ‚Chalani, ktorí ste to ešte nezažili predtým, ustúpime vám do úzadia. To pre mňa znamenalo veľa,“ konštatoval Schmidt. Pohár si druhýkrát po sebe poťažkal aj tréner Paul Maurice, ktorý s tímom vyhral jedenásť play-off sérií za sebou. Po výhre sa snažil vysvetliť, prečo sa mužstvu podarilo zopakovať úspech. „Neviem, ako sme sa dostali na túto horu,“ povedal pre TNT.

„Na začiatku roka sme všetci stáli dole a vyzeralo to tam dosť vysoko. Zažili sme veľa zvratov a prekvapení. Prešli sme veľa kilometrov, mali sme zranenia, ale títo chlapci sa majú radi. Je to pravda a je to spôsob, akým sa k sebe správajú. Záleží im na sebe a to je ich zdroj energie. Určite nepochádza od trénera, ale majú sa radi," povedal Maurice.

Dvaja českí víťazi Kým Slovensko nemalo vo finále zastúpenie, Česko má dvoch víťazov. Tomáš Nosek bol negatívnym hrdinom prvého finálového duelu. Po jeho vylúčení za vyhodenie puku z obranného pásma strelil Draisaitl víťazný gól stretnutia. Na otázku, čo Noskovi po prehre Panthers povedal, tréner Paul Maurice odpovedal: „Bez Tomáša by sme tu dnes neboli. Je to smoliarsky moment." O dva týždne neskôr strávil Nosek poslednú minútu šiesteho finále priamo na ľade, počas najväčších osláv. Bol štvrtým hráčom po kapitánovi, ktorý zdvihol nad hlavou Stanleyho pohár. Ako odmena pre štvrtú formáciu, bez ktorej by Panthers nezašli určite tak ďaleko.

Nosek sa dostal do finále už v roku 2018, vtedy sa však s Vegas musel skloniť pred Washingtonom. Príbeh českého útočníka je inšpiratívny, v NHL začínal ako krídelník Detroitu, potom ho však tréneri preradili na pozíciu centra. Odmena za trvdú prácu prišla po 10 rokoch v profilige.