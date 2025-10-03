Dvakrát doviedol tím do finále. Edmonton predĺžil zmluvu s trénerom Knoblauchom

EDMONTON. Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers sa dohodol na novej trojročnej zmluve s hlavným trénerom Krisom Knoblauchom.
Tá bude platiť do konca sezóny 2028/2029. Informáciu o predĺžení kontraktu priniesol kanadský portál TSN.
Štyridsaťsedemročný Kanaďan vstupuje do posledného roka pôvodnej zmluvy. Striedačke „olejárov“ šéfuje od 12. novembra 2023, keď nahradil bývalého kouča Jaya Woodcrofta.
Mužstvo pod jeho vedením dosiahlo dve finálové účasti v bojoch o Stanleyho pohár. Edmonton však v predošlých dvoch sezónach vo finále nestačil na Floridu Panthers.