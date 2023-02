Vegas vymenili kontrakt Shea Webera, získali farmára z Arizony

"Zlatých rytierov" sme v sprievodcovi uzávierkou prestupov, ktorá sa uskutoční už za osem dní, pasovali do roly nakupujúcich, "kojotov" do úlohy predajcov.

GLENDALE, LAS VEGAS. Klub zámorskej NHL Arizona Coyotes získal kontrakt Sheu Webera z Vegas Golden Knights výmenou za obrancu Dysina Maya. Toho vedenie Vegas okamžite poslalo do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights v AHL.

Bývalý kapitán Montrealu Weber nehral od play off 2020/21, no až do konca sezóny 2025/2026 mu plynie 14-ročná zmluva s priemerným ročným platom 7,86 milióna dolárov, ktorú podpísal ešte ako hráč Nashvillu v roku 2012.