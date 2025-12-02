St. Louis trápia zranenia. Ďalší spoluhráč Dvorského vynechá dlhé týždne

Austrálsky hokejista Nathan Walker bude tímu zámorskej NHL St. Louis Blues chýbať minimálne osem týždňov pre zranenie v hornej časti tela. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Rodák z Walesu nastúpil v tejto sezóne do 25 duelov s bilanciou tri góly a šesť asistencií.
Oznámenie o zranení spoluhráča slovenského útočníka Dalibora Dvorského prišlo len deň po tom, čo účastník profiligy informoval o 6-týždňovej absencii Jimmyho Snuggeruda.
Ten mal v utorok absolvovať operáciu zápästia na ľavej ruke, z tímu vypadol aj zranený ruský krídelník Alexej Toropčenko.
Austrálčan bol spoločne s Toropčenkom súčasťou dobre fungujúcej štvrtej formácie Blues.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: