St. Louis trápia zranenia. Ďalší spoluhráč Dvorského vynechá dlhé týždne

Nathan Walker
Nathan Walker (Autor: TASR/AP)
TASR|2. dec 2025 o 19:06
Nastupoval vo štvrtom útoku.

Austrálsky hokejista Nathan Walker bude tímu zámorskej NHL St. Louis Blues chýbať minimálne osem týždňov pre zranenie v hornej časti tela. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

Rodák z Walesu nastúpil v tejto sezóne do 25 duelov s bilanciou tri góly a šesť asistencií.

Oznámenie o zranení spoluhráča slovenského útočníka Dalibora Dvorského prišlo len deň po tom, čo účastník profiligy informoval o 6-týždňovej absencii Jimmyho Snuggeruda.

Ten mal v utorok absolvovať operáciu zápästia na ľavej ruke, z tímu vypadol aj zranený ruský krídelník Alexej Toropčenko.

Austrálčan bol spoločne s Toropčenkom súčasťou dobre fungujúcej štvrtej formácie Blues.

NHL

