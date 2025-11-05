Žiadny obranca nedal v Los Angeles viac gólov. Doughty vytvoril klubový rekord

Prekonal Roba Blakea.

LOS ANGELES. Kanaďan Drew Doughty sa stal najlepším strelcom medzi obrancami v histórii Los Angeles Kings.

V nočnom zápase proti Winnipegu presným zásahom do prázdnej bránky uzavrel skóre na 3:0 a dosiahol svoj 162. gól vo farbách Kings. Osamostatnil sa tým na čele poradia pred Robom Blakeom (161).

Tridsaťpäťročný Doughty strávil v Los Angeles Kings celú doterajšiu kariéru. Na 162 gólov v základnej časti potreboval 1221 zápasov.

„Je to šialené,“ povedal Doughty. „Do ligy prídete len s nádejou, že budete dobrým hráčom NHL. Myslím, že je to aj dielo šťastia, že som mohol mať takúto kariéru. Byť prvý v takomto klube je niečo špeciálne a som nesmierne vďačný všetkým, ktorí sa na tom podieľali,“ konštatoval Doughty podľa nhl.com.

Za Blakeom nasledujú Steve Duchesne (99), Marty McSorley (71) a Slovák Ľubomír Višňovský, ktorý strelil 70 gólov v 499 zápasoch v drese Los Angeles.

Kings draftovali Doughtyho ako celkovú dvojku v roku 2008. V jeho farbách sa dvakrát tešil zo Stanleyho pohára a v roku 2016 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu ligy.

Po 1221 zápasoch základnej časti má bilanciu 162 gólov a 529 asistencií. S 691 kanadskými bodmi je už suverénne najproduktívnejší obranca v histórii Kings.

Druhý v poradí Blake nazbieral o takmer dvesto bodov menej (694).

