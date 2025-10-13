Novú sezónu odštartoval hetrikom. Ruský krídelník sa stal prvou hviezdou týždňa NHL

Pavel Dorofejev strieľa gól.
Pavel Dorofejev strieľa gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. okt 2025 o 19:37
ShareTweet0

Hokejista Vegas Golden Knights strelil v troch zápasoch 5 gólov.

NEW YORK. Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Pavel Dorofejev z Vegas Golden Knights, Shane Pinto z Ottawy Senators a brankár Sergej Bobrovskij z Floridy Panthers. V pondelok o tom informovala oficiálna webstránka profiligy.

Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili Dorofejeva, 24-ročný ruský krídelník nastrieľal v troch úvodných zápasoch sezóny dokopy päť gólov - najviac v celej lige.

Viedol aj štatistiku v počte presilovkových gólov (4). Vegas pomohol k zisku štyroch z možných šiestich bodov. Najviac sa mu vydaril otvárací duel s Los Angeles (5:6 sn), v ktorom sa zaskvel hetrikom.

VIDEO: Zostrih zápasu Vegas - Los Angeles

Pinto zaznamenal v dvoch stretnutiach dokopy päť bodov za štyri góly a jednu asistenciu.

Dvadsaťštyriročný americký center sa v zápase proti Tampe Bay pod víťazstvo Senators 5:4 podpísal dvoma presnými zásahmi a asistenciou, dvakrát skóroval aj pri prehre 2:6 s Floridou.

Bobrovskij priviedol v uplynulom týždni obhajcu titulu k trom víťazstvám v rovnakom počte stretnutí. Tridsaťsedemročný ruský brankár stlačil priemer inkasovaných gólov na 1,67 na zápas a dosiahol úspešnosť zásahov 92,5 percenta.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Pavel Dorofejev strieľa gól.
Pavel Dorofejev strieľa gól.
Novú sezónu odštartoval hetrikom. Ruský krídelník sa stal prvou hviezdou týždňa NHL
dnes 19:37
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Novú sezónu odštartoval hetrikom. Ruský krídelník sa stal prvou hviezdou týždňa NHL