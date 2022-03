Kdo probudí Kubalíka? O české křídlo se nejvíce zajímá Anaheim

Tento článok je súčasťou špekulatívno-analytického seriálu redakcie Oh my Hockey o možných výmenách počas uzávierky prestupov v NHL.

český korešpondent blogu Oh my Hockey, ktorého autorské články uvádzame v pôvodnom českom znení

CHICAGO, ANAHEIM. Vstup do NHL měl fantastický, zopakovat čísla z nováčkovského ročníku se mu ale nedaří. Blackhawks tak pomalu ale jistě začínají plánovat budoucnost bez Dominika Kubalíka ve svém dresu.

Český střelec se v sestavě Chicaga postupně propadl až do třetího útoku, což jistě není pozice, na které se očekával jak on sám, tak vedení Hawks. Během uzávěrky přestupů by tak Kubalík mohl změnit dres, jedním z nejvážnějších zájemců o jeho služby jsou Anaheim Ducks.