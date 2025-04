Hašek nebude gratulovať Ovečkinovi: Nikdy neodsúdil vojnu, kvôli nemu zomrelo množstvo ľudí

Keďže tento človek nikdy oficiálne neodsúdil ruskú vojnu a ruské zločiny, bude musieť do konca života žiť s vedomím, že pre jeho verejné vystupovanie bolo vo vojne zabitých a zmrzačených obrovské množstvo ľudí vrátane jeho ruských spoluobčanov," napísal dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a držiteľ šiestich Vezinových a dvoch Hartových trofejí.

"Či sa z toho teší, je mu to ľahostajné alebo ho to mrzí, nevieme. Vieme však, že NHL mu to nielen dovolila, ale dokonca ho v tom podporovala!" uviedol ďalej.