Skaličania zaváhali na ľade Levíc. Prehral aj Žiar nad Hronom po veľkolepej otočke

Hokejisti Skalice prehrali v 41. kole Tipos SHL na ľade HK TAM Levice 1:4. Zostali však na čele tabuľky o bod pred Žiarom nad Hronom, ktorý podľahol Martinu 3:8.
Domáci otočili skóre šiestimi gólmi v záverečnej tretine a v tabuľke sú tretí s päťbodovou stratou na Skalicu.
Hráči HK Gladiators Trnava zvíťazili nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 4:2 v utorkovom vloženom zápase v Piešťanoch.
Ukončili tak sériu piatich prehier a v tabuľke zostávajú na barážovej 12. priečke. Slovenská osemnástka je bez bodu na poslednom 13. mieste.
Tipos SHL - 41. kolo:
HK ‘95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky 4:5 (1:3, 3:2, 0:0)
Góly: 15. Rehák (Tománek), 22. Zemko (Tománek, A. Zlocha), 27. Gachulinec (Ligas, Rojko), 31. Zemko (Tománek, Nahálka) - 1. Ondrušek (Paul, White), 13. Šutý (Štrauch, Molnár), 15. White (Brejčák, Paul), 33. Paul (Ondrušek, Waite), 34. Štrauch Rozhodovali: Zelený, Lauff – Tvrdoň, Riš. Strely: 27:35, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 150 divákov
Považská Bystrica: Kaľavský - Omelka, Nahalka, Rehák, A. Zlocha, Nikmon, Rajnoha, Putala, Gachulinec – Galimov, J. Zlocha, Urbánek – Zemko, Rufati, Tománek – Rojko, Ligas, Belic – Čurlej, Štefánik, Matoňák
Nové Zámky: Dubek - Brejčák, Waite, Krchňavý, Korím, Vaverčák, Melicher, Mészáros, Šuranyi – Paul, Ondrušek, White – Molnár, Šutý, Štrauch – Šuty, Kodhaj, Mráz – Barilla, Czuczor, Vítek
MHA Martin - HK Žiar nad Hronom 8:3 (1:0, 1:3, 6:0)
Góly: 7. Babka (Vybiral, Melcher), 31. Uram (Burzík, Babka), 43. Fafrák (Paulíny, Burzík), 45. Fujerík (Melcher, Vybiral), 48. Paulíny (Fafrák, Burzík), 48. Melcher (Uram, Jakubík), 55. Paulíny (Barto, Eperješi), 59. Melcher (Jakubík, Fujerík) – 25. Jakubík (Gašpar, Mikula), 27. Rajčan (Šimon, Brumerčík), 28. Jakubík (Dosek, Gašpar), Rozhodovali: Bogdaň, Kalina – Ďuraš, Uličný. Strely: 42:31, vylúčení na 2 min: 6:8, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1547 divákov
Martin: Bernát - Jakubík, Myšiak, Ligas, Lavička, Eperješi, Burzík, Bakala – Paulíny, Barto, Fafrák – Vybiral, Fujerík, Melcher – Uram, Babka, Nauš – Rešetár, Thomka, Fúčela
Žiar nad Hronom: Brezáni - Dosek, Hraško, Kobolka, Kuboš, Fecko, Čulík, Melicher, Šimon – Mikula, Jakubík, Gašpar – Magdolen, Babeliak, Stupka – Suľovský, Kylnar,Ďaloga – Lopušan, Brumerčík, Rajčan
HC MUŠLA Topoľčany - HK Detva 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Góly: 7. Ožvald (Janča, Ružek), 23. Bečka (Benko, Gergel), 40. Benko (Bečka, Ožvald), 49. Gergel (Bečka) – 36. Jasečko (Stahoň, Hajnik), 42. Petran (Lörincz), Rozhodovali: Valach, Bachúrik – Drblík, Rehák. Strely: 34:25, vylúčení na 2 min: 3:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 364 divákov
Topoľčany: Noskovič - Ejem, Pupák, Bystričan, Hrenák, Bereš, Hruška, Jombík, Sedlák – Ožvald, Janča, Ružek – Benko, Bečka, Gergel – Piačka, Hurtaj, Šišovský – Pšenko, Kohút, Bajzík
Detva: Vojvoda - Jasečko, Zorvan, Štec, Petran, Varga, Bais, Lörincz – Stahoň, Novota, Hajnik – Kalousek, Šechný, Danielčák – Hudec, Zöld, Hukel – Dobiš
HK TAM Levice - HK Skalica 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 19. Stevens (Bartakovics, Králik), 29. Meszároš (P. Svitana, Chlepčok), 37. Carey (Králik, Vaňo), 57. Carey (P. Svitana) – 22. Nemec (Sachkov, Janík), Rozhodovali: Valo, Novák – Jonák, Ševčík. Strely: 31:29, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0
Levice: Maťovčík - Pánik, Rais, Pač, Stevens, Valent, Meszároš, Hlinka, Štrbáň – P. Svitana, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Carey – Sobotka, Král, Vaňo – Teltsov, Chlepčok, Ozimák
Skalica: Beržinec - Urban, Kubíček, Škápik, Janík, Darcy, Frídel, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Jurák, Špirko, Sachkov – Kuba, Búlik, Šátek – Barcík, Fungáč, Hečko
HC BIT markets TEBS Bratislava - HC 19 Humenné 3:5 (0:0, 2:1, 1:4)
Góly: 31. Včelka (Volkov, Dej), 36. Karaffa (Preisinger, Petráš), 56. Petráš (Luža, Dej) – 34. Jacko (Vaško, Vrábeľ), 43. Sokoli (Vs. Kurovskyi, Cibák), 47. Toma (Lušňák, Borov), 49. Žitný (Vaško, Vrábeľ), 59. Žitný (Vaško) Rozhodovali: Adamec, Magušin – Haringa, Kováčik. Strely: 31:45, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 93 divákov
TEBS: Andrisík - Luža, Fabuš, Knižka, Ličko, Fatul, Černák, Volkov, Innanmaa – Botlo, Preisinger, Karaffa – Jendek, Buc, Bodnár – Ürge, Dej, Včelka – Samadov, Petráš, Mikulec
Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Vs. Kurovskyi, Pišoja – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Borov, Toma, Lušňák – Ragan, Linet, Sokoli