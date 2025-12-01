Dallas zaznamenal stopercentnú bilanciu, útočník deväť bodov. NHL ocenila hráčov týždňa

Prvou hviezdou týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stal útočník Wyatt Johnston z tímu Dallas Stars. Vedenie súťaže ocenilo aj krídelníkov Brandona Hagela z Tampy Bay Lightning a Toma Wilsona z Washingtonu Capitals.
Dvadsaťdvaročný Johnston prispel deviatimi bodmi (5+4) v štyroch stretnutiach k stopercentnej bilancii Dallasu v minulom týždni.
Pri víťazstve 8:3 nad Edmontonom si pripísal 200. bod a 100. asistenciu v NHL, štvrtým kariérovým hetrikom sa blysol v stretnutí proti Ottawe (6:1). V presilovkách dal už v sezóne 12 gólov, najviac spomedzi všetkých hráčov.
Hagel bol v hodnotenom období najlepší strelec súťaže so šiestimi presnými zásahmi, celkovo nazbieral osem bodov v štyroch dueloch.
Tampe pomohol k natiahnutiu víťaznej šnúry a k prvej priečke v Atlantickej divízii. Dvoma gólmi sa prezentoval v súbojoch proti Philadelphii (3:0) i proti New Yorku Rangers (4:1).
Tridsaťjedenročný Wilson zaznamenal rovnako v štyroch stretnutiach spolu osem bodov (4+4).
Najviac sa mu darilo v závere týždňa, keď sa na víťazstve Capitals nad New Yorkom Islanders 4:2 podieľal dvoma gólmi a asistenciou. Zároveň dosiahol jubilejný 30. víťazný zásah v kariére.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: