New Jersey čistí káder. Trojica útočníkov skončila na waiver listine

Klub hokejovej NHL New Jersey Devils zapísal na waiver listinu trojicu útočníkov Jevgenij Dadonov, Luke Glendening a Maxim Cyplakov.
Ak si ich z nej v lehote 24 hodín žiadny tím nestiahne, môžu ich „diabli“ poslať na farmu do nižšej súťaže AHL.
Tridsaťšesťročný Dadonov prišiel do New Jersey pred sezónou z Dallasu, s Devils podpísal ročný kontrakt. Ruský krídelník však v 17 zápasoch nezaznamenal ani bod a uplynulých päť duelov sledoval len z tribúny.
Rovnako starý Glendening si v 52 stretnutiach základnej časti pripísal štyri asistencie, do zostavy sa nezmestil v ostatných šiestich zápasoch. Dadonov aj Glendening sa po sezóne môžu stať neobmedzenými voľnými hráčmi.
Dvadsaťsedemročného Cyplakova získal klub 27. januára od konkurenta New Yorku Islanders v rámci výmeny za Čecha Ondřeja Paláta. Ruský útočník vyšiel v deviatich súbojoch v drese Devils bodovo naprázdno.
Kontrakt s ročným platom 2,25 milióna dolárov mu vyprší až po budúcej sezóne. V New Jersey pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec, pred piatkovou uzávierkou výmen sa jeho meno skloňuje s prípadnou zmenou dresu.
Vo štvrtok sa ocitli na waiver listine aj ďalší útočníci Curtis Douglas z Tampy Bay Lightning, Cole Reinhardt a Alexander Holtz z Vegas Golden Knights a Garrett Wilson z Philadelphie Flyers.
Vedenie St. Louis Blues zaradilo Mathieua Josepha na podmienečnú waiver listinu s cieľom rozviazať s krídelníkom zmluvu, informoval portál TSN.ca.
