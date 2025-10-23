Slovenská osemnástka bola blízko k prvým bodom. Pozeráme sa na progres, hovorí Dendis

Tréner hokejistov do 18 rokov Martin Dendis.
Tréner hokejistov do 18 rokov Martin Dendis. (Autor: TASR)
23. okt 2025 o 14:19
Výkon mladých hokejistov ocenil aj tréner súpera.

Tipos SHL - 12. kolo

Detva - JOJ ŠPORT Slovensko 18 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 23. Safaralejev (Štec, Petran), 52. Surový (Jamrich, Jedliček) - 56. Karšay (Šuranyi, Macák)

Rozhodcovia: Čahoj, Bogdaň - Riš, Janiga, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 595

Detva: Majerčík - Jasečko, Myšiak, Petran, Štec, Zorvan, Kaštánek, Lörincz, Bais – Surový, Jamrich, Kalousek – Safaraleev, Šechný, Nauš – Jedliček, Zöld, Danielčák – Hukel, Križan, Dobiš

Slovensko: Hrenák – Varga, Hazucha, Syrný, Šuranyi, Dedík, Somík, Vrtiel – Repka, Šimko, Brath – Ondrejčák, Karšay, Macák – Pisarčík, Obušek, Friedl – Kopačka, Rajnoha, Regináč

DETVA. Hokejisti Detvy zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase 12. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad výberom Slovenska do 18 rokov 2:1.

Vďaka zisku troch bodov poskočili na 3. miesto tabuľky, mladí Slováci sú zatiaľ bez bodu.

Hlasy po zápase

Richard Šechný, tréner Detvy: „Som spokojný s bodmi, ale výkon bol taký všelijaký. V prvej tretine sme si mysleli, že sa slovenskí mladíci zdolajú sami. Zápas bol vyrovnaný až do konca. Osemnástkari hrali slušne, napádali, snažili sa dodržať veci, ktoré trénujú a robili nám problémy.“

Martin Denis, tréner SR 18: „My sa pozeráme na progres. Minulý tyždeň sme tesne prehrali v Trnave, dnes sme boli minimálne vyrovnaní proti Detve. Boli sme silní na puku, vytvárali sme si šance. To ukazuje, ako sa chalani rozvíjajú. Ale ešte je pred nami veľa práce.“

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

