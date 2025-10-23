Slovenská osemnástka bola blízko k prvým bodom. Pozeráme sa na progres, hovorí Dendis

Tipos SHL - 12. kolo
Detva - JOJ ŠPORT Slovensko 18 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 23. Safaralejev (Štec, Petran), 52. Surový (Jamrich, Jedliček) - 56. Karšay (Šuranyi, Macák)
Rozhodcovia: Čahoj, Bogdaň - Riš, Janiga, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 595
Detva: Majerčík - Jasečko, Myšiak, Petran, Štec, Zorvan, Kaštánek, Lörincz, Bais – Surový, Jamrich, Kalousek – Safaraleev, Šechný, Nauš – Jedliček, Zöld, Danielčák – Hukel, Križan, Dobiš
Slovensko: Hrenák – Varga, Hazucha, Syrný, Šuranyi, Dedík, Somík, Vrtiel – Repka, Šimko, Brath – Ondrejčák, Karšay, Macák – Pisarčík, Obušek, Friedl – Kopačka, Rajnoha, Regináč
DETVA. Hokejisti Detvy zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase 12. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad výberom Slovenska do 18 rokov 2:1.
Vďaka zisku troch bodov poskočili na 3. miesto tabuľky, mladí Slováci sú zatiaľ bez bodu.
Hlasy po zápase
Richard Šechný, tréner Detvy: „Som spokojný s bodmi, ale výkon bol taký všelijaký. V prvej tretine sme si mysleli, že sa slovenskí mladíci zdolajú sami. Zápas bol vyrovnaný až do konca. Osemnástkari hrali slušne, napádali, snažili sa dodržať veci, ktoré trénujú a robili nám problémy.“
Martin Denis, tréner SR 18: „My sa pozeráme na progres. Minulý tyždeň sme tesne prehrali v Trnave, dnes sme boli minimálne vyrovnaní proti Detve. Boli sme silní na puku, vytvárali sme si šance. To ukazuje, ako sa chalani rozvíjajú. Ale ešte je pred nami veľa práce.“