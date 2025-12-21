VIDEO: Fehérváry zbieral len pluská. Detroit zlomil zápas v predĺžení

Martin Fehérváry a James van Riemsdyk.
Martin Fehérváry a James van Riemsdyk. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. dec 2025 o 22:20
Pre Washington to bola piata prehra z ostatných šiestich duelov.

NHL - základná časť

Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 29. Raymond (Sandin-Pellikka, Finnie), 34. Leonard (DeBrincat, Copp), 65. Seider (Copp, Finnie) - 15. Frank (Strome), 51. Frank (Carlson, Strome)

Brankári: Talbot - Lindgren, strely na bránku: 27:33

Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 2:3 po predĺžení.

V drese hostí odohral cez 19 minút slovenský obranca Martin Fehérváry, do štatistík si zapísal dva plusové body a tri zblokované strely.

Washington sa síce ujal vedenia v 15. minúte po presnom zásahu Ethena Franka, ale v priebehu piatich minút sa podarilo Detroitu otočiť po góloch Lucasa Raymonda a Johna Leonarda.

Hostia v záverečnej 20-minútovke tlačili, necelých desať minút pred koncom sa opäť presadil Frank a poslal duel do predĺženia.

VIDEO: Zostrih zápasu Detroit - Washington

Už keď to vyzeralo, že o osude stretnutia rozhodnú samostatné nájazdy, skóroval 24 sekúnd pred koncom domáci Moritz Seider.

Pre Washington to bola piata prehra z ostatných šiestich duelov, v sobotu nestačili na rovnakého súpera doma (2:5). Detroit naopak zaknihoval štvrtú výhru z predošlých piatich zápasov.

NHL

dnes 22:20
