VIDEO: Fehérváry zbieral len pluská. Detroit zlomil zápas v predĺžení

NHL - základná časť
Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 29. Raymond (Sandin-Pellikka, Finnie), 34. Leonard (DeBrincat, Copp), 65. Seider (Copp, Finnie) - 15. Frank (Strome), 51. Frank (Carlson, Strome)
Brankári: Talbot - Lindgren, strely na bránku: 27:33
Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 2:3 po predĺžení.
V drese hostí odohral cez 19 minút slovenský obranca Martin Fehérváry, do štatistík si zapísal dva plusové body a tri zblokované strely.
Washington sa síce ujal vedenia v 15. minúte po presnom zásahu Ethena Franka, ale v priebehu piatich minút sa podarilo Detroitu otočiť po góloch Lucasa Raymonda a Johna Leonarda.
Hostia v záverečnej 20-minútovke tlačili, necelých desať minút pred koncom sa opäť presadil Frank a poslal duel do predĺženia.
VIDEO: Zostrih zápasu Detroit - Washington
Už keď to vyzeralo, že o osude stretnutia rozhodnú samostatné nájazdy, skóroval 24 sekúnd pred koncom domáci Moritz Seider.
Pre Washington to bola piata prehra z ostatných šiestich duelov, v sobotu nestačili na rovnakého súpera doma (2:5). Detroit naopak zaknihoval štvrtú výhru z predošlých piatich zápasov.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: