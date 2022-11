SLOVÁCI V AKCII Jediným Slovákom, ktorý by mal zasiahnuť do hry, je Juraj Slafkovský. Draftová jednotka sa naplno etablovala v najlepšej hokejovej lige sveta a Montreal sa rozhodol ponechať si ho aj v priebehu sezóny. Týmto zápasom mu začne plynúť jeho nováčikovský kontrakt. V doterajších deviatich zápasoch si do štatistík zapísal 3 góly.

