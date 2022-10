Domácí tým dnes otevírá sezónu, ve které by velice rád dopadl lépe, než v té minulé, kdy skončil v Atlantické divizi na šestém místě se 74 body. Detroit už nějakou dobou prochází přestavbou a v létě udělal GM Steve Yzerman dost změn. Na lavičku přišel Derek Lalonde, bývalý asistent z Tampy Bay a i v kádru to byl slušný vítr. Přišli Ville Husso a David Perron ze St. Louis, Andrew Copp z NY Rangers, Dominik Kubalík ze Chicaga, Ben Chiarot a Robert Hägg z Floridy, Olli Määttä z Los Angeles, nebo Mark Pysyk z Buffala.Rudý dres naopak opustili Danny DeKeyser a Sam Gagner, kteří odešli do Winnipegu, Thomas Greiss přešel do St. Louis, Marc Staal do Montrealu, Calvin Pickard do Edmontonu, nebo Magnus Hellberg do Seattlu.V přípravě se Detroitu moc nedařilo, z osmi zápasů vyhrál pouze třikrát, a to s Pittsburghem, Chicagem a Torontem.Pittsburgh –2:6Detroit –2:4Detroit –0:2Chicago –0:3Detroit –2:3– Detroit 4:2– Toronto 4:2– Detroit 5:1