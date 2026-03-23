Takmer tri hodiny. Boj o finále Stanley Cupu priniesol najdlhší zápas histórie NHL

Hokej, ilustračná historická fotografia. (Autor: X/Old Canada Series)
ČTK|24. mar 2026 o 00:00
Súboj sa rozhodol až v ôsmom predĺžení.

Pred 90 rokmi, 24. marca 1936, sa odohral najdlhší zápas v histórii zámorskej NHL. Hralo sa o postup do finále Stanleyho pohára a tím Detroit Red Wings vtedy porazil Montreal Maroons až v šiestom predĺžení, teda po nekonečných 176 minútach a 30 sekundách hry.

Mud Bruneteau strelil víťazný gól o 16.30 min šiesteho predĺženia. Zápas sa skončil až o pol tretej ráno a vytvoril rekord, ktorý bol prekonaný až po dlhých 81 rokoch, v roku 2017.

Nový rekord v dĺžke 217 minút a 14 sekúnd, ktorý je aktuálne najdlhším hokejovým zápasom histórie, vytvorili nórske celky Storhamar a Sarpsborg.

Piate stretnutie štvrťfinále play-off po ôsmich predĺženiach rozhodol domáci Storhamar, ktorý zásluhou dlhoročnej opory Joakima Jensena zvíťazil 2:1 a sériu ovládol 3:2.

Hráči Storhamaru a Sarpsborgu nastúpili po základnej hracej dobe ešte do ôsmich pridaných dvadsaťminútoviek a napokon posunuli rekord o viac ako 40 minút.

Najdlhší zápas v histórii českej extraligy sa odohral 13. apríla 2023 a trval celkovo aj s prestávkami šesť hodín a dvadsať minút.

Vítkovickí hokejisti v šiestom semifinále play-off na ľade Hradca Králové urvali víťazstvo krátko pred polnocou.

V čase 138:51 strelil kapitán Dominik Lakatoš v oslabení gól na 2:1. Predchádzajúci rekord pochádzal zo 7. marca 2013, keď rovnako hokejisti Vítkovíc porazili České Budějovice na budějovickom štadióne 3:2 v treťom predĺžení a zápas sa skončil v čase 113:51.

Šťastným hrdinom, ktorý zápas rozhodol, bol hosťujúci Peter Húževka.

