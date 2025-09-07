Odohral len viac ako tretinu zápasov. Američan vyskúša v NHL nové pôsobisko

Po uplynulej sezóne 2024/2025 mu skončil ročný kontrakt.

RALEIGH. Americký hokejový útočník slovenského pôvodu Kevin Labanc sa dohodol na skúšobnom kontrakte s klubom NHL Carolina Hurricanes.

V profilige pôsobí od sezóny 2016/2017, pričom prevažnú časť doterajšej kariéry strávil v organizácii San Jose Sharks, ktorá ho draftovala v roku 2014.

Po uplynulej sezóne 2024/2025 mu skončil ročný kontrakt, ktorý podpísal s klubom Columbus Blue Jackets a stal sa neobmedzeným voľným hráčom.

V minulom ročníku odohral 34 zápasov, v ktorých získal 12 kanadských bodov za 2 góly a 10 asistencií.

Jeho osobným maximom je 56 bodov (17+39) v 82 zápasoch základnej časti sezóny 2018/2019.

