Bojoval aj o Stanley Cup. Dallas dočasne prišiel o ruského útočníka

DALLAS. Ruský hokejista Denis Gurianov dočasne opustil tím NHL Dallas Stars pre rodinné dôvody. Klub oznámil, že ďalšie podrobnosti o neprítomnosti útočníka nebude poskytovať, informovala agentúra AP.

Dvadsaťpäťročného Gurianova draftoval Dallas v roku 2015 v prvom kole z celkového 12. miesta a pred sezónou podpísal ročný kontrakt v hodnote 2,9 milióna dolárov. Rus bude po nej obmedzeným voľným hráčom.

Počas šiestich sezón strelil v dvoch ročníkoch 20 gólov a v sezóne 2019/2020 sa dostal so Stars do finále play off o Stanleyho pohár.