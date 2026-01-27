Brankár Vancouveru má po sezóne, pre zranenie musí podstúpiť operáciu

Thatcher Demko
Thatcher Demko (Autor: TASR/AP)
TASR|27. jan 2026 o 21:19
ShareTweet0

Zranenia ho sužujú posledné dva roky.

Americký hokejový brankár Thatcher Demko podstúpi operáciu bedra, ktorá znamená predčasný koniec jeho sezóny.

V utorok to oznámil Patrik Allvin, generálny manažér klubu Vancouver Canucks.

„Po konzultáciách s klubovými lekármi a externými odborníkmi sme sa rozhodli, že Thatcher Demko už v tomto ročníku nebude pokračovať,“ uviedol Allvin podľa agentúry AP.

Podľa jeho slov podstúpi Demko budúci týždeň chirurgický zákrok pre zranenie, ktoré nesúvisí s problémami, pre ktoré vynechal minulú sezónu. Po rehabilitácii by mal byť pripravený na začiatok tréningového kempu v septembri.

Tridsaťročného brankára v uplynulých dvoch rokoch výrazne limitovali zranenia, pre ktoré odohral iba 43 stretnutí.

V sezóne 2023/24. Rodák zo San Diega bol považovaný za kandidáta na nomináciu do amerického olympijského tímu v prípade, že by sa dokázal udržať zdravý.

V aktuálnej sezóne zaznamenal bilanciu 8–10–1 s priemerom 2,90 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 89,7 percenta.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Thatcher Demko
Thatcher Demko
Brankár Vancouveru má po sezóne, pre zranenie musí podstúpiť operáciu
dnes 21:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Brankár Vancouveru má po sezóne, pre zranenie musí podstúpiť operáciu