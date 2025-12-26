Začínal s McDavidom, no prepadol sa. Český útočník predčasne opúšťa Edmonton

Hokejový majster sveta David Tomášek sa dohodol v Edmontone na predčasnom ukončení zmluvy a podľa zámorských médií zamieri z NHL späť do švédskej ligy.
Dvadsaťdeväťročný útočník by sa mal vrátiť do Färjestadu, v ktorom prežil dve vydarené sezóny, kým sa tento rok v apríli dohodol s Oilers a podpísal ako nedraftovaný voľný hráč jednocestnú zmluvu na 1,2 milióna dolárov.
Tomáškovi sa vstup do elitnej súťaže vydaril, začal v prvom útoku a hneď pri debute v NHL si pripísal prvý bod.
Postupne ale začal zostavou rotovať až skončil medzi náhradníkmi. V lige odohral 22 zápasov a pripísal si päť bodov za tri góly a dve asistencie.
Vo švédskej lige sa v sezóne 2023/24 stal s 25 gólmi z 52 zápasov najlepším strelcom základnej časti a v minulom ročníku ako prvý Čech vyhral produktivitu. Navyše bol zvolený najužitočnejším hráčom SHL.
Vo Färjestade mal pred svojím odchodom do NHL platnú zmluvu ešte na jeden rok, klub tak na neho stále vlastní práva.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: