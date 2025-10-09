Má 29 rokov a debutoval v NHL. Neznámy Čech nastúpil po boku McDavida

EDMONTON. V presilovke dostal prihrávku pred bránku Calgary, naslepo poslal puk zadovkou a zrazu tam stál voľný Leon Draisaitl, ktorý zakončil do otvoreného priestoru.
Takto si pripísal prvý bod v NHL český útočník David Tomášek. V noci na štvrtok debutoval v najlepšej lige sveta za Edmonton. Vo veku 29 rokov.
Oilers síce vyhrávali 3:0, no nakoniec prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch. Tomášek si zápas aj tak zapamätá do konca života.
VIDEO: Asistencia Tomášeka na gól Draisaitla
NHL bola snom, ale ďalekým
Ako malý chlapec, podobne ako všetci začínajúci hokejisti, sníval o NHL. V zámorí to skúšal ešte ako mladík - najskôr v Spojených štátoch, neskôr v Ontario Hockey League v Kanade. Odohral dve kvalitné sezóny, ale skautov nezaujal.
Na drafte ho kluby z profiligy prehliadli, a tak sa rozhodol vrátiť domov. Šťastie skúšal v Pardubiciach, kde prvýkrát okúsil českú najvyššiu súťaž. Mal iba 19 rokov.
V extralige sa rýchlo etabloval ako spoľahlivý center s dobrým prehľadom v hre. Prinieslo mu to kontrakt v tíme JYP Jyväskylä vo Fínsku. Angažmán v zahraničí mu ale opäť nevychádzal podľa predstáv. V druhej sezóne sa vrátil do materskej Sparty Praha.
Stávka „na domov" mu vyšla aj druhýkrát, v Sparte patril medzi najlepších. Keď v roku 2021 zamieril na krátky čas do KHL, mnohí to brali ako prirodzený krok pre hokejistu v najlepších rokoch.
Lenže prišla vojna na Ukrajine a Tomášek sa opäť „ocitol" na súpiske Sparty, ktorej pomohol dostať sa až do finále Tipsport ligy.
Skutočný zlom v jeho kariére prišiel až potom. V sezóne 2023/24 podpísal zmluvu so švédskym Färjestadom. V 52 zápasoch nazbieral 45 bodov, v SHL strelil najviac gólov so všetkých (25). Ročník navyše zakončil ako majster sveta s Českom.
Aj keď priznal, že mal v lete lepšie ponuky, rozhodol sa ostať vo Färjestade. A dobre urobil. Vlani svoj bodový prídel ešte vylepšil. Stal sa najproduktívnejším hráčom súťaže a získal aj cenu MVP (najužitočnejší hráč).
Tomášek bol typickým príkladom hráča so skvelou európskou kariérou a ani on sám by nepredpokladal, že si ešte niekedy zahrá v NHL. Aj vplyvom pokročilého veku.
Pred McDavidom mal rešpekt
Životná sezóna mu ale otvorila už v minulosti zatvorené dvere. Zrazu sa začali ozývať kluby z NHL a najväčší záujem prejavili v Edmontone.
V apríli prišla ponuka a Tomášek nemal nad čím rozmýšľať. V apríli tohto roka podpísal s Oilers ročný jednocestný kontrakt v hodnote 1,2 milióna dolárov.
„Vo Färjestade som zažil dva skvelé roky. Hral som dobrý hokej. Dostal som príležitosť splniť si sen a keď príde takáto šanca, tak je ťažké odmietnuť ju. Ľutoval by som, keby som ju neprijal," hovoril.
Do zámoria pricestoval ako nováčik, čo je vo veku 29 rokov rarita. V lige totiž dostávajú šancu aj 18-roční mladíci. „Na veku ani tak nezáleží, stále zo seba môžem vydať viac. Nie je to tak, že by som bol starý hráč," uviedol Tomášek počas leta.
„Bude to boj. Môžete mať meno v Európe, ale v NHL to nič neznamená."
Z momentu, ako si potrasie ruku s útočníkmi Oilers Connorom McDavidom a Leonom Draisaitlom, mal rešpekt.
„Bude to výzva – skúsiť nevnímať, s kým je človek na ľade. Musím zostať sám sebou a hrať svoju hru," hovoril.
Prešlo pár mesiacov a Tomášek korčuľoval v útoku spolu s jednou z najväčších hviezd ligy. McDavid mu dokonca vystrúhal počas tréningového kempu aj pochvaly:
„Je veľký chlap, odohral toho veľa na profesionálnej úrovni. Je na ňom vidieť, že je skvelý strelec. Zakaždým, keď ideme na nejaké cvičenie, dá gól. Taký talent nemá každý."
Chválil ho aj tréner
Aj keď sa niekoľko hodín pred ostrým štartom v NHL ocitol na súpiske tímu AHL, debut absolvoval v prvý možný termín.
Edmonton otvoril sezónu na domácom ľade v „bitke o Albertu" proti Calgary. Pred stretnutím si Tomášek vychutnal nováčikovské kolo spolu s 21-ročným Isaacom Howardom.
Napriek tomu, že väčšinu kariéry hrával na pozícii centra, Tomášek do prvého zápasu v NHL naskočil ako krídelník tretieho útoku. Počas presilovky ale dostal šancu medzi McDavidom či Draisaitlom.
Lanský finalista odštartoval sezónu úžasne. Domáci už v prvej tretine videli 2:0. Potom prišiel jeden z najlepších okamihov Tomášekovej kariéry.
Efektnou prihrávkou našiel Draisaitla, ktorý strelil jubilejný 400. gól v NHL. Asistencia sa okamžite stala hitom na sociálnych sieťach.
„Hrá prvé presilovky v NHL a urobí takto drzý manéver. Bolo to vážne cool. Som si istý, že si svoj bod zapamätá,“ povedal o Čechovi televízny expert Colby Armstrong.
Ako píše český portál isport.cz, „bolo poznať, že Tomášek si stále zvyká na užší rozmer klziska a tempo elitnej súťaže".
V prvom zápase sa nevyhol sa dvom zbytočným prehreškom proti pravidlám, jeho oslabenie využilo Calgary na kontaktný gól. Tomášok dostal priestor aj pri hre štyri na tri v predĺžení, išiel aj na nájazd, no jeho strela však neprešla.
„Myslím, že celkovo mal dobrý zápas. Jeho formácia mala dosť príležitostí, hrali pekne, hlavne zo začiatku. Som spokojný, musí si ale dávať pozor na tie vylúčenia," chválil a varoval ho tréner Oilers Kris Knoblauch.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Calgary
Calgary nakoniec stav vyrovnalo aj zásluhou nedorozumenia brankára Edmontonu Stuarta Skinnera s obrancom Evanom Bouchardom.
Duel dospal až do samostatných nájazdov, kde vo ôsmej sérii o výhre Flames rozhodol Nazem Kadri.
