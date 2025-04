Nedokázal to ani Jágr. Pastrňák prekonal národný rekord v úspešných sezónach

Pastrňák bol v noci na stredu hlavný „architekt“ víťazstva Bostonu na ľade New Jersey 7:2. Bruins ukončili trojzápasovú víťaznú sériu Devils, ktorí majú vyraďovaciu časť na dosah.

VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey Devils - Boston Bruins

Český útočník mal pomalší rozbeh do sezóny, no postupne sa zaradil k najproduktívnejším hráčom súťaže. Vo svojom tíme je suverénny líder ofenzívy.

Stal sa štvrtým hráčom v prebiehajúcej sezóne, ktorý nazbieral sto bodov. „V predchádzajúcich sezónach sa tak stalo za rozdielnych okolností,“ uviedol Pastrňák podľa nhl.com, čím narážal na fakt, že Boston bude prvýkrát od roku 2016 chýbať v play off.

Druhý hráč produktivity mužstva Morgan Geekie zaostáva o priepastných 47 bodov. Pastrňák jednoznačne vedie aj poradie strelcov Bostonu (41) i nahrávačov (59).

Tréner Joe Sacco vyzdvihol Pastrňákov prínos pre tím. „Jeho stovka bodov je príjemný bonus k dnešnému víťazstvu. Je skvelé, že ju dosiahol.

On príkladne vedie náš tím, výborne hrá večer čo večer. Každý vie, čoho je schopný v ofenzíve, no on je stále schopný podávať konzistentné výkony,“ poznamenal Sacco.

Pre Pastrňáka ide o tretiu stobodovú sezónu za sebou. Podarilo sa mu to ako prvému českému hráčovi v histórii, v minulosti to nedokázal ani Jágr.

„Rozhodne to neberiem ako niečo samozrejmé. V tejto lige je ťažké získať každý jeden bod. Som šťastný z dnešného víťazstva a dúfam, že sezónu zakončíme vydarenými zápasmi.

Chceme začať budovať tím pre budúcnosť,“ konštatoval Pastrňák, ktorého osobným maximom je 113 bodov (61+52) zo sezóny 2022/2023.