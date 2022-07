Pochopím, ak si Nemca vyberú skôr než mňa, vraví veľký český talent

V rozhovore opísal poslednú sezónu, zisk bronzovej medaily z majstrovstiev sveta vo Fínsku, ako sa cítil pod drobnohľadom skautov i to, či sa cíti byť pripravený naskočiť do NHL už v budúcom ročníku.

Skauti sa v podstate celý rok hádajú. Kto je najlepším obrancom na drafte? Je to Šimon Nemec alebo David Jiříček?

Zo sezóny pred draftom NHL mu poriadny kus odkrojilo zranenie kolena. Český bek DAVID JIŘÍČEK si ho privodil na zrušených MS do 20 rokov.

Nechcem sa k nemu veľmi vracať. Ja som v prvom rade rád, že som sa mohol zotaviť, vrátiť sa v plnej sile a nijako ma to dlhodobejšie neovplyvnilo. Teraz už som, našťastie, úplne v poriadku.

Ako vyzerala vaša liečba?

Bol som na operácii. Potom som, samozrejme, nemohol zaťažovať koleno, tak som trénoval hornú časť tela. Maródka určite neznamenala nejakú dovolenku. Snažil som sa udržiavať sa, ako sa dalo.

Nemáte pocit, že vám dlhá maródka uškodila v rámci možného postavenia na drafte?

Vôbec nie. Myslím si, že to nebol v tomto ohľade žiaden problém alebo žeby mi to uškodilo či po zdravotnej stránke do budúcna, alebo z pohľadu záujmu klubov.